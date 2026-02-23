Юнацьку команду Кудрівки очолив ветеран російсько-української війни

Новачок Прем'єр-ліги Кудрівка призначив на роботу з юнацькою командою учасника бойових дій. Фахівець повертається до тренерської діяльності після вимушеної перерви.

Головним наставником юнацької команди Кудрівка U-19 призначено Олександра Протченка – учасника війни проти Росії. Його дебют на посаді запланований на 23 лютого у матчі проти луганської Зорі U-19, про це повідомив офіційний сайт клубу.

Що відомо про Олександра Протченка?

До роботи у Кудрівці Протченко працював у таких клубах:

Арсенал-Київ U-16-U-17 (старший тренер, 2016 – 2019)

СК Чайка (асистент тренера, 2018 – 2020)

Кудрівка (головний тренер, 2021 – 2022)

Із початком повномасштабного вторгнення Олександр став до лав Збройних сил України, де проходив службу упродовж 2022 – 2025 років. Він є ветераном російсько-української війни.

Хто ще входить до тренерського складу Кудрівки U-19?

До тренерської команди під керівництвом Протченка також приєдналися:

Юрій Замараєв (попередній клуб Полісся)

Олександр Долгопятов (виступав за Кудрівку на аматорському рівні та у Другій лізі)

Дмитро Іванов (тренер воротарів).

