Юнацьку команду Кудрівки очолив ветеран російсько-української війни
Новачок Прем'єр-ліги Кудрівка призначив на роботу з юнацькою командою учасника бойових дій. Фахівець повертається до тренерської діяльності після вимушеної перерви.
Головним наставником юнацької команди Кудрівка U-19 призначено Олександра Протченка – учасника війни проти Росії. Його дебют на посаді запланований на 23 лютого у матчі проти луганської Зорі U-19, про це повідомив офіційний сайт клубу.
Що відомо про Олександра Протченка?
До роботи у Кудрівці Протченко працював у таких клубах:
Арсенал-Київ U-16-U-17 (старший тренер, 2016 – 2019)
СК Чайка (асистент тренера, 2018 – 2020)
Кудрівка (головний тренер, 2021 – 2022)
Із початком повномасштабного вторгнення Олександр став до лав Збройних сил України, де проходив службу упродовж 2022 – 2025 років. Він є ветераном російсько-української війни.
Хто ще входить до тренерського складу Кудрівки U-19?
До тренерської команди під керівництвом Протченка також приєдналися:
Юрій Замараєв (попередній клуб Полісся)
Олександр Долгопятов (виступав за Кудрівку на аматорському рівні та у Другій лізі)
Дмитро Іванов (тренер воротарів).
Що відомо про чемпіонат U-19?
У сезоні‑2025/2026 у змаганні беруть участь 16 команд, які представляють провідні футбольні академії та клуби України.
Чинним переможцем чемпіонату U‑19 є Динамо Київ, яке успішно завершило попередній сезон, інформує сайт УПЛ.
На цей час у турнірній таблиці лідирують традиційні претенденти на перемогу – Шахтар U‑19 і Динамо U‑19, а також кілька амбітних команд з інших регіонів.
Чемпіонат U‑19 має не лише національне, а й міжнародне значення: переможець першості отримує право представляти Україну в Юнацькій лізі УЄФА, де стикається з молодіжними командами топ‑клубів Європи.
Кудрівка U-19 розпочне другу частину сезону, посідаючи передостаннє місце в Чемпіонаті юнацьких команд.