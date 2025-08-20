Ба більше, Роспутько вирішив прийняти російське громадянство. Стало відомо, у якому клубі гратиме колишній півзахисник донецького клубу, повідомляє 24 канал із посиланням на Transfermarkt.

Де гратиме Роспутько?

21-річний футболіст став гравцем піщанокопської Чайки з нижчого дивізіону Росії – ФНЛ. На сайті болотяного турніру Олександр Роспутько заявлений у команду під восьмим номером.

Однак клуб офіційно не повідомляв про підписання колишнього хавбека Шахтаря. Окрім того, на сайті ФНЛ вказано, що півзахисник Олександр Роспутько має російське громадянство.

Роспутько став гравцем Чайки / Фото ФНЛ

Також відомо, що перехід Роспутька після паузи у два роки відбувся 15 серпня 2025 року. Проте колишній футболіст Шахтаря ще не грав за нову команду.

Нагадаємо, що Олександр Роспутько у жовтні 2023 року вирушив на матч Шахтар U-19 – Антверпен U-19. Після гри вже колишній український футболіст зник, а згодом стало відомо, що він перебрався до Росії – донеччани одразу розірвали контракт.

