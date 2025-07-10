Проявив скромність: Усик назвав боксерів, які є кращими за нього
- Олександр Усик назвав Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа кращими за себе, попри перемоги над ними.
- Усик не вважає кращими за себе Дерека Чісору, Деонтея Вайлдера, Віталія Кличка та Даніеля Дюбуа.
- Усик залишається непереможеним на професійному рівні з 23 перемогами, 14 з яких нокаутом.
Олександр Усик уже 19 липня втретє може стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього йому треба здолати Даніеля Дюбуа, який володіє поясом IBF.
Напередодні мегафайту український боксер взяв участь у бліцопитуванні від DAZN, який є офіційним транслятором битви за абсолют. Йому треба було порівняти себе з іншими відомими супертяжами, інформує 24 Канал.
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Порівняння Усика з зірками хевівейту
Олександр Усик під час цього опитування проявив чималу скромність. Зокрема, він заявив, що кращими за нього є Тайсон Ф’юрі й Ентоні Джошуа, яких перемагав по два рази.
Також український боєць не поставив себе вище в боксерській ієрархії за Майка Тайсона, Джо Фрейзера, Джорджа Формана, Володимира Кличка та Мухаммеда Алі.
При цьому чинний володар поясів WBA, WBC, WBO в надважкій вазі не вважає кращими за себе Дерека Чісору, Деонтея Вайлдера, Віталія Кличка та свого наступного суперника Даніеля Дюбуа.
Усик порівняв себе з зірками хевівейту: дивіться відео
До слова. Олександр Усик досі залишається непереможеним на професійному рівні. Він провів 23 поєдинки, у яких здобув усі перемоги, з яких 14 нокаутом.
Нагадаємо, що раніше було опубліковано рейтинг найкращих супертяжів в історії. Усик став єдиним чинним боксером, хто потрапив у топ-10.