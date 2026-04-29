Sport News 24 Бокс Соцмережа Ілона Маска наклала санкції на Олександра Усика через прапор України
29 квітня, 14:11
Соцмережа Ілона Маска наклала санкції на Олександра Усика через прапор України

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Соцмережа X, раніше відома як Twitter, наклала фільтр на фотографії Олександра Усика.
  • На них боксер із українською символікою, але знімки позначені як "делікатні".
Український спортсмен Олександр Усик залишається найкращим у світовому боксі. При цьому українець не цурається демонструвати свою патріотичну позицію.

Усик завжди виступає з українським прапором, популяризує українську культуру та допомагає бійцям ЗСУ. Втім не всім закордоном подобається така позиція боксера, повідомляє 24 Канал.

До теми З'явився новий рейтинг найкращих боксерів світу: на якому місці Усик

Що не сподобалось на сторінці Усика?

Окрім росіян, серед гейтерів Олександра міг опинитися американський мільярдер Ілон Маск. Можливо, не сам бізнесмен, але його соцмережа X (раніше Twitter).

Усик має власну сторінку на цій платформі і часто там виставляє фото з тренування або повсякденного життя. Проте соцмережа наклала фільтр на багато фотографій Олександра.

Під баном опинились звичайні знімки Усика, які перестали бути доступними в режимі попереднього перегляду. Ці фото були зроблені в тренувальній залі або ж на різноманітних суспільних заходах.


Як виглядає передперегляд медіафайлів на сторінці Усика / фото скріншот

Єдиною спільною рисою була наявність української символіки на них. На фотографіях Усик або тримає прапор України, або ж тренується на фоні напису "Ukraine".

Загалом під фільтр "делікатна фотографія" потрапив 141 медіафайл зі сторінки українця. При спробі переглянути знімок сцмережа X попереджає, що він може бути чутливим та нести заборонений вміст.

Коли відбудеться наступний бій Усика?

  • Вже менш ніж за місця Олександр повернеться у ринг. 23 травня Усик зустрінеться із колишнім кікбоксером Ріко Верховеном.
  • Поєдинок пройде в Гізі (Єгипет) біля пірамід. На кону поєдинку стоятиме чемпіонський титул WBC у надважкій вазі.
  • Востаннє Усик виходив на ринг у липні 2025 року, коли нокаутував Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді. Це дозволило йому вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

