"Я з ним битися не буду": Усик емоційно прокоментував дружбу з Джошуа
- Олександр Усик розповів, що його відносини з Ентоні Джошуа змінилися, і тепер він вважає його не суперником, а старшим братом.
- Ділліан Вайт негативно висловився про візит Джошуа до України, назвавши це "божевіллям".
Британський боксер Ентоні Джошуа разом із українським чемпіоном Олександром Усиком завітали до України. Їхній візит викликав активні дискусії та різні емоційні реакції серед боксерської спільноти.
Усик у інтерв'ю для Daily Mail розповів про зміни у стосунках із колишнім суперником Джошуа. Він поділився, як тепер вони взаємодіють поза рингом.
Що сказав Усик про дружбу з Джошуа?
Боксер додав, що Джошуа – дуже добра, працьовита й розумна людина, яка стала психологічно сильнішою.
Зараз Ей Джей для мене як старший брат, а не суперник, я з ним битися не буду. Я вважаю його справжнім чемпіоном, незалежно від наявності титулів, адже чемпіон – це той, хто не здається,
– сказав Усик.
За словами Усика, вони підтримують постійний контакт і навіть тренуються разом двічі на день.
Хто негативно висловився про поїздку Джошуа?
- У березні 2026 року Джошуа відвідав Україну за запрошенням чемпіона світу з важкої ваги Усика. Під час поїздки він разом з Усиком прогулювався Майданом Незалежності, вшанував пам'ять загиблих українських військових та побував на Алеї пам'яті штурмового підрозділу "Вовки Да Вінчі" – одного з добровольчих підрозділів ЗСУ.
Цей візит викликав активну реакцію у спортивному середовищі. Зокрема, британський боксер Ділліан Вайт у коментарі на ютуб iFL TV різко висловився про Джошуа, назвавши його поведінку "божевіллям" і порівнявши з "непостійною жінкою".