23 вересня, 18:50
Зінченко зіграє у Лізі Європи за Ноттінгем Форест: як футболіст потрапив до заявки

Єгор Торяник
Основні тези
  • Олександр Зінченко був дозаявлений у склад Ноттінгем Форест для участі в Лізі Європи 2025/2026.
  • Зінченко тренуватиметься під керівництвом Енджі Постекоглу, який раніше виграв Лігу Європи з Тоттенхемом.

Олександр Зінченко отримав хороші новини у Ноттінгем Форест. Український футболіст зможе зіграти за новий клуб у Лізі Європи 2025/2026.

"Лісники" дозаявили Олександра Зінченка на участь у європейському турнірі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Читайте також "Це неймовірний клуб": Зінченко вперше висловився про перехід у Ноттінгем

Як Зінченко потрапив у заявку Ноттінгема на ЛЄ?

Олександр Зінченко після переходу у Ноттінгем Форест опинився поза заявкою команди на Лігу Європи 2025/2026. Проте український футболіст все-таки отримав шанс зіграти у єврокубку.

Причина у тому, що Ола Айна отримав пошкодження та не зможе найближчим часом допомогти Ноттінгему на полі. Через це Олександр Зінченко замінить травмованого захисника "лісників" та зіграє у Лізі Європи.

Перший матч Ліги Європи 2025/2026 за участі Ноттінгем Форест відбудеться у середу 24 вересня. "Лісники" на виїзді зіграють з Бетісом. 

Відзначимо, що раніше Ноттінгем Форест підписав нового тренера. Олександра Зінченка тренуватиме Енджі Постекоглу, який минулого сезону виграв Лігу Європи на чолі Тоттенхема.

Як Зінченко виступає у Ноттінгемі?

  • Олександр Зінченко перейшов в Ноттінгем Форест наприкінці літнього трансферного вікна 2025 року. "Лісники" орендували українського футболіста в Арсенала до кінця сезону 2025/2026.

  • Зінченко вже зіграв у першому матчі за Ноттінгем Форест в АПЛ. Лідер збірної України встиг привезти гол у ворота нового клубу. 

  • Фанати "лісників" розлючені грою Олександра Зінченка у матчі проти Бернлі. Про те знайшлись ті, хто став на захист українського футболіста.