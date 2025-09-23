Олександр Зінченко отримав хороші новини у Ноттінгем Форест. Український футболіст зможе зіграти за новий клуб у Лізі Європи 2025/2026.

"Лісники" дозаявили Олександра Зінченка на участь у європейському турнірі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Як Зінченко потрапив у заявку Ноттінгема на ЛЄ?

Олександр Зінченко після переходу у Ноттінгем Форест опинився поза заявкою команди на Лігу Європи 2025/2026. Проте український футболіст все-таки отримав шанс зіграти у єврокубку.

Причина у тому, що Ола Айна отримав пошкодження та не зможе найближчим часом допомогти Ноттінгему на полі. Через це Олександр Зінченко замінить травмованого захисника "лісників" та зіграє у Лізі Європи.

Перший матч Ліги Європи 2025/2026 за участі Ноттінгем Форест відбудеться у середу 24 вересня. "Лісники" на виїзді зіграють з Бетісом.

Відзначимо, що раніше Ноттінгем Форест підписав нового тренера. Олександра Зінченка тренуватиме Енджі Постекоглу, який минулого сезону виграв Лігу Європи на чолі Тоттенхема.

