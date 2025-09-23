Александр Зинченко получил хорошие новости в Ноттингем Форест. Украинский футболист сможет сыграть за новый клуб в Лиге Европы 2025/2026.

"Лесники" дозаявили Александра Зинченко на участие в европейском турнире. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Как Зинченко попал в заявку Ноттингема на ЛЕ?

Александр Зинченко после перехода в Ноттингем Форест оказался вне заявки команды на Лигу Европы 2025/2026. Однако украинский футболист все-таки получил шанс сыграть в еврокубке.

Причина в том, что Ола Айна получил повреждение и не сможет в ближайшее время помочь Ноттингему на поле. Поэтому Александр Зинченко заменит травмированного защитника "лесников" и сыграет в Лиге Европы.

Первый матч Лиги Европы 2025/2026 с участием Ноттингем Форест состоится в среду 24 сентября. "Лесники" на выезде сыграют с Бетисом.

Отметим, что ранее Ноттингем Форест подписал нового тренера. Александра Зинченко будет тренировать Энджи Постекоглу, который в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы во главе Тоттенхэма.

Как Зинченко выступает в Ноттингеме?