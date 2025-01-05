"Бийтеся зі справжнім претендентом": тренер супертяжа кинув зухвалий виклик команді Усика

Олександр Усик наприкінці 2024 року провів реванш із Тайсоном Ф'юрі. Українець здобув перемогу одноголосим рішенням суддів, після чого його майбутнє залишається невідомим.

Об'єднаний чемпіон світу запевнив, що збирається продовжити кар'єру, проте в якій ваговій категорії та з ким хоче битися не уточнив. Невизначеністю намагаються скористатися чимало боксерів та їх менеджерів, які зацікавлені в титульній битві проти Усика.

Читайте також "Цього хлопця пам’ятатимуть вічно": ексчемпіон світу оцінив боксерський спадок Усика

Хто хоче вийти на ринг з Усиком

Напередодні команді Олександра кинули черговий виклик. Цього разу на такий крок пішов тренер конголезького хевівейтера Мартіна Баколе, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Біллі Нельсона в соцмережі X.

Наставник заявив, що його підопічний готовий до чемпіонського поєдинку та закликав Егіса Клімаса припинити ігнорувати африканського бійця:

Егісе, єдина небезпека для Усика – це Мартін Баколе, ваша команда це знає, тому ви ніколи не згадуєте про нього. Бийтеся зі справжнім претендентом, а не з кимось, кого ви вже зводили в школу,

– написав Нельсон.

Зазначимо, що раніше сам Баколе розмірковував про можливість проведення бою з Усиком. Він вважає, що українець уникає його через спаринг, який відбувся в Дубаї.

Довідка. 31-річний Мартін Баколе провів на професійному рівні 22 бої, в яких здобув 21 перемогу. Востаннє він виходив на ринг у серпні 2024 року, коли нокаутував до того непереможного американця Джареда Андерсона.

Нагадаємо, що наразі конголезець є третім номером у рейтингу IBF. Організація вже санкціонувала його бій проти Ефе Аджагби за статус обов'язкового претендента на пояс, яким володіє Даніель Дюбуа.