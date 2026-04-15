Легенда Динамо зробив неочікувану заяву про майбутнє Реброва
- Колишній тренер збірної України Олексій Михайличенко прокоментував ситуацію в національній команді та можливі зміни на тренерському містку після невдалого відбору на ЧС-2026.
- Він підкреслив, що остаточні рішення щодо тренера повинні прийматися Українською асоціацією футболу і застеріг від поспішних кроків.
Після невдалих виступів збірної України обговорюється можливе звільнення головного тренера Сергія Реброва. Також називають різні варіанти його потенційної заміни, аналізують причини можливого відходу, результати виступів команди та інші пов'язані питання.
Колишній тренер збірної України Олексій Михайличенко прокоментував ситуацію в національній команді після невдалого відбору на ЧС-2026 та можливі зміни на тренерському містку. У розмові на ютуб-каналі Дениса Бойка він також згадав поразку та емоції навколо матчу зі Швецією.
Що сказав Михайличенко про збірну та Реброва?
За його словами, перегляд таких поєдинків є складним навіть для професіоналів, адже вони одночасно переживають і як уболівальники, і як спеціалісти. Подібні невдачі є серйозним психологічним ударом не лише для команди, а й для всього українського футболу та країни загалом.
Також він пригадав власний досвід 2009 року, коли Україна не змогла виконати завдання у відборі на ЧС-2010, і провів паралелі з нинішньою ситуацією.
Коментуючи дискусії навколо Сергія Реброва, Михайличенко зазначив, що остаточні рішення мають ухвалюватися в межах Української асоціації футболу.
На мій погляд – це стосується УАФ, – якщо є кандидатура і вони впевнені в ній, що вона зробить крок уперед і ця людина готова зробити те, те і те – то треба приймати рішення УАФ. Якщо Сергій Станіславович не подає (у відставку,-ред. 24 Канал) – є шанси розірвати контракт і призначити нового тренера,
– каже Михайличенко.
Водночас він підкреслив складність подібних змін і застеріг від поспішних кроків.
Ну і ще раз кажу: ми бачимо цю ситуацію ззовні, тому мені дуже тяжко сказати, як треба вчинити. Знімати в нас можна дуже швидко і дуже легко, знайти людину, яка відповідатиме за результат і зможе це зробити – дуже тяжко,
– зазначив колишній тренер.
Як Михайличенка звільнили з Динамо?
- Останній період його роботи в Динамо припав на сезон 2019/2020, який проходив у складних умовах пандемії COVID-19. Команда завершила чемпіонат України на другому місці та виграла Кубок України. Попри це, керівництво клубу вирішило змінити тренерський штаб і завершити співпрацю з Михайличенком.
Саме спосіб його звільнення став резонансним: за словами самого фахівця, повідомлення про відставку він отримав не особисто, а електронною поштою. Пізніше він пояснював, що вважає такий формат некоректним для клубу з такою історією, хоча й не тримає образи на керівництво.