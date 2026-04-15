Легенда Динамо зробив неочікувану заяву про майбутнє Реброва

Після невдалих виступів збірної України обговорюється можливе звільнення головного тренера Сергія Реброва. Також називають різні варіанти його потенційної заміни, аналізують причини можливого відходу, результати виступів команди та інші пов'язані питання.

Колишній тренер збірної України Олексій Михайличенко прокоментував ситуацію в національній команді після невдалого відбору на ЧС-2026 та можливі зміни на тренерському містку. У розмові на ютуб-каналі Дениса Бойка він також згадав поразку та емоції навколо матчу зі Швецією.

Що сказав Михайличенко про збірну та Реброва?

За його словами, перегляд таких поєдинків є складним навіть для професіоналів, адже вони одночасно переживають і як уболівальники, і як спеціалісти. Подібні невдачі є серйозним психологічним ударом не лише для команди, а й для всього українського футболу та країни загалом.

Також він пригадав власний досвід 2009 року, коли Україна не змогла виконати завдання у відборі на ЧС-2010, і провів паралелі з нинішньою ситуацією.

Коментуючи дискусії навколо Сергія Реброва, Михайличенко зазначив, що остаточні рішення мають ухвалюватися в межах Української асоціації футболу.

На мій погляд – це стосується УАФ, – якщо є кандидатура і вони впевнені в ній, що вона зробить крок уперед і ця людина готова зробити те, те і те – то треба приймати рішення УАФ. Якщо Сергій Станіславович не подає (у відставку,-ред. 24 Канал) – є шанси розірвати контракт і призначити нового тренера,

– каже Михайличенко.

Водночас він підкреслив складність подібних змін і застеріг від поспішних кроків.

Ну і ще раз кажу: ми бачимо цю ситуацію ззовні, тому мені дуже тяжко сказати, як треба вчинити. Знімати в нас можна дуже швидко і дуже легко, знайти людину, яка відповідатиме за результат і зможе це зробити – дуже тяжко,

– зазначив колишній тренер.

