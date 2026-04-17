"Часто ходимо, почав розбиратися": Олексій Михайличенко на пенсії змінив вид спорту

Колишній головний тренер Динамо і збірної України Олексій Михайличенко вже кілька років не працює у футболі. Проте зовсім від спорту легенда київського клубу не відійшов.

В інтерв'ю ютуб-проєкту Дениса Бойка Михайличенко розповів, що тепер стежить за виступами одного футзального клубу. З ним екскоуча пов'язують друзі.

Що Михайличенко розповів про свою пенсію?

Олексій Михайличенко визнав, що його життя після припинення роботи з Динамо стало дуже спокійним. У спеціаліста з'явився час читати, гуляти та дивитися відео.

Водночас спорт залишається для нього важливим. Але вже не футбол – Михайличенко розпочав стежити за чемпіонатом України з футзалу.

Мої друзі, а ще друзі Блохіна і Бєланова заснували футзальний клуб Фантом. Назвали на честь бойового підрозділу Фантом. Вони зараз у Першій лізі посіли перше місце, наступного року будуть вже грати в Екстралізі. Ми часто ходимо, я почав розбиратися у футзалі, в усіх цих правилах,

– поділився динамівець.

Михайличенко відзначив динамічність футзалу і наявність певних відмінностей від великого футболу.

Де Михайличенко працював до пенсії?