"Часто ходимо, почав розбиратися": Олексій Михайличенко на пенсії змінив вид спорту
- Олексій Михайличенко після завершення роботи з Динамо почав стежити за чемпіонатом України з футзалу, зокрема за клубом Фантом, заснованим його друзями.
- Михайличенко працював на чолі Динамо до 2020 року, після чого обіймав посаду у комітеті збірних Української асоціації футболу та потрапив у скандал щодо побиття сантехніка.
Колишній головний тренер Динамо і збірної України Олексій Михайличенко вже кілька років не працює у футболі. Проте зовсім від спорту легенда київського клубу не відійшов.
В інтерв'ю ютуб-проєкту Дениса Бойка Михайличенко розповів, що тепер стежить за виступами одного футзального клубу. З ним екскоуча пов'язують друзі.
Що Михайличенко розповів про свою пенсію?
Олексій Михайличенко визнав, що його життя після припинення роботи з Динамо стало дуже спокійним. У спеціаліста з'явився час читати, гуляти та дивитися відео.
Водночас спорт залишається для нього важливим. Але вже не футбол – Михайличенко розпочав стежити за чемпіонатом України з футзалу.
Мої друзі, а ще друзі Блохіна і Бєланова заснували футзальний клуб Фантом. Назвали на честь бойового підрозділу Фантом. Вони зараз у Першій лізі посіли перше місце, наступного року будуть вже грати в Екстралізі. Ми часто ходимо, я почав розбиратися у футзалі, в усіх цих правилах,
– поділився динамівець.
Михайличенко відзначив динамічність футзалу і наявність певних відмінностей від великого футболу.
Де Михайличенко працював до пенсії?
- Останнім тренерським досвідом для Олексія Михайличенка була робота на чолі Динамо у 2020 році, коли його звільнили з посади через лист на електронну пошту.
- Після цього спеціаліст певний час обіймав посаду у комітеті збірних Української асоціації футболу.
- Михайличенко потрапив у скандал, коли його звинуватили у побитті сантехніка під час жорстких блекаутів у Києві. Сам ексфутболіст стверджує, що не бив чоловіка, а лише поговорив з ним "по-чоловічому" після того, як той образив його дружину.
- Як зазначає сайт Динамо, Михайличенко є чемпіоном СРСР, Італії, Шотландії як гравець і України як тренер, олімпійським чемпіоном 1988 року та переможцем Кубка володарів кубків 1986 року.