Динамо може укласти контракт із захисником збірної України
В останній день 2024-го року з'явилась офіційна новина про об'єднання двох львівських клубів із нового сезону-2025/2026 – Карпат і Руха. Після цієї заяви клуби влаштували "полювання" на гравців "жовто-чорних".
Подейкували, що після злиття декілька гравців Руха перейдуть у Карпати. На інших же ж можуть претендувати інші клуби.
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Сич може піти на підвищення
Одним з найбільш обговорюваних гравців Руха став фланговий захисник Олексій Сич, який солідно додав у грі останнім часом. Це навіть помітили у таборі національної збірної України, за яку 23-річний футболіст дебютував у листопаді 2024 року.
У ЗМІ є чимало інформації, що за талановитого захисника борються два клуби – Карпати та Динамо. Раніше повідомлялось, що Сич відмовився від перегляду у столичному гранді, на який поїхав його одноклубник Богдан Слюбик.
Після чого були чутки, що після такої відмови Олексій підпише контракт з "левами". Однак 6 січня знову з'явилась інформація про трансфер правого оборонця у команду Олександра Шовковського, пише 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".
Наразі жодного офіційного підтвердження з боку київського клубу про цей можливий трансфер немає.
Що відомо про Олексія Сича
- Вихованець львівських Карпат, який у 2020-му році перебрався у Рух-2.
- Після чого був орендований Карпатами Галич, звідки повернувся у структуру "жовто-чорних" 31 грудня 2020 року.
- За основну команду Руха грав із 1 липня наступного 2021 року.
- Є у кар'єрі Сича закордонний досвід. З вересня 2022-го по кінець червня 2023-го років виступав в оренді у бельгійському Кортрейку (17 поєдинків: гол та 2 результативні передачі).
- У футболці Руха провів 65 матчів, у яких відзначився голом і 6 асистами.
- Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в один мільйон євро.