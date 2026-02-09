На одному зі знімків, який опублікував данський тренер Петер Гейне Нільсен у соцмережі Х, Дворкович стоїть на трибуні поруч із людьми у светрах із написом "СССР" та прапорами зі старою олімпійською символікою. Це фото викликало хвилю критики, адже на іграх діють жорсткі правила щодо символів, пов’язаних із країною-агресором, передає 24 Канал.

Хто такий Аркадій Дворкович?

Росіянин очолює Міжнародну федерацію шахів з 2018 року.

Він має дипломатичне минуле: був заступником голови російського уряду та помічником президента РФ.

У 2023-му вручав нагороди видатним російським шахістам у Москві, де був присутній прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дворкович заявляв російським ЗМІ, що "дотримується нейтралітету і не підтримує жодну зі сторін конфлікту".

Росіяни на Олімпіаді-2026

Хоча офіційна російська команда не представлена як держава, МОК допустив "нейтральних" російських і білоруських спортсменів на Ігри. Це додало напруги навколо участі представників країни-агресора у змаганнях.

Російські спортсмени присутні на Олімпіаді у складі інших збірних. У Грузії таких більша половина команди.

Лижниця Єлизавета Хлусович, яка несла прапор Молдови на Олімпіаді-2026, підтримує Путіна і пропагує війну в Україні.