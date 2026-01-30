Український атлет розповів про погрози МОК перед Олімпіадою

Український олімпієць Владислав Гераскевич нестиме прапор нашої держави на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Італії. Він повідомив про погрози, які надійшли йому від Міжнародного олімпійського комітету.

Скелетоніст повідомив "Главкому", що отримував звернення від МОК. Звернення стосувалися можливих акцій протесту українських спортсменів на Іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Що розповів Гераскевич про погрози перед Олімпіадою?

За словами Гераскевича, через протести юніорської збірної України на змаганнях в Інсбруку він отримав звернення від представників Міжнародного олімпійського комітету. В організації просили утриматися від проведення будь-яких антивоєнних акцій під час Ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

До нас зверталися (з МОК – 24 Канал) після протестів нашої юніорської команди на етапі Кубка Європи і вже попереджали, просили за Олімпійські ігри. Щоб не влаштовували ніяких акцій проти війни на Олімпіаді. Скажімо так, вони контактували з українською стороною щодо можливих протестів, щоб мені передали цю інформацію,

– зазначив Гераскевич.

Додамо, що нещодавно Гераскевич подав до Кабінету Міністрів петицію про запровадження персональних санкцій проти російських спортсменів.

Що відомо про допуск росіян до змагань?

Наразі участь у Зимових Олімпійських іграх підтвердили 20 спортсменів (13 з Росії та 7 з Білорусі), які виступатимуть під нейтральним статусом.

Російський контингент на Іграх буде значно менший порівняно з допуском під прапором Росії: у Пекіні-2022 їх було понад 200 спортсменів, а тепер лише 13 у нейтральному статусі.

Росіян не буде у командних видах спорту, і вони не братимуть участі в урочистому параді відкриття.

Російських спортсменів у скелетоні не допустили до участі в Олімпійських іграх-2026. Відповідне рішення ухвалила Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF), яка на конгресі проголосувала проти участі атлетів з Росії навіть у нейтральному статусі.

Також росіяни не змагатимуться в біатлоні, оскільки Міжнародний союз біатлоністів (IBU) не допускає їх до своїх стартів, що унеможливлює олімпійську кваліфікацію. Обмеження зберігаються й у санному спорті, де федерація не надала російським спортсменам доступу до відбіркових змагань.

В яких видах спорту зможуть виступити росіяни на Іграх-2026?

Водночас у низці індивідуальних видів спорту росіяни отримали дозвіл на участь у нейтральному статусі.

Йдеться, зокрема, про фігурне катання, ковзанярський спорт, шорт-трек, лижні перегони та гірськолижний спорт – за умови проходження перевірки МОК і відсутності публічної підтримки війни проти України.