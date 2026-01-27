Росія на зимових Олімпійських іграх-2026: чи будуть представники країни-агресорки на змаганнях

Зимові Олімпійські ігри-2026 пройдуть з 6 по 22 лютого в італійському Мілані. Участь у змаганнях візьмуть атлети із майже сотні країн світу.

Серед них є і Україна, яка направить у Мілан 46 атлетів у 11-ти видах спорту. До останнього залишалась незрозумілою участь Росії у змаганнях, повідомляє 24 Канал.

Чи будуть росіяни на зимовій Олімпіаді?

На жаль, Міжнародний олімпійський комітет не підтримує позицію України про повне відсторонення представників країни-агресорки. Але при цьому організація обмежує участь росіян.

До прикладу, в командних видах спорту Росія має безумовну дискваліфікацію. Тож, наприклад, на хокейному турнірі команди з країни-терористки не буде.

Натомість в індивідуальних видах спорту МОК дозволяє росіянам змагатися на Олімпіаді в нейтральному статусі. Це означає, що спортсмени з Росії не зможуть представляти свої національні прапори та гімни.

Які умови для росіян та білорусів?

Зрештою для участі в зимовій Олімпіаді росіяни мають підтвердити свою непідтримку війни в Україні. Атлети не мають бути залучені до публічних висловлювань на підтримку режиму Путіна.

Крім того, вони не мають бути у воєнних структурах Росії. На жаль, не завжди ці перевірки достовірні, тож ймовірність потрапляння любителів геноциду українців на Олімпійські ігри залишається.

Аналогічні правила діють і щодо спортсменів з Білорусі. Наразі відомо, що на зимових Олімпійських іграх-2026 від цих двох країн-агресорок буде лише 20 спортсменів.

Семеро з них є білорусами, 13 – росіянами. Цей відсоток є доволі незначним на фоні загальної кількості атлетів, адже зимова Олімпіада у Мілані прийме рекордну кількість спортсменів – близько 3,5 тисяч.

Що відомо про Україну на зимовій Олімпіаді-2026?