Найкращий бомбардир в історії збірної Франції повертається в Європу: де гратиме Олів'є Жиру
- Олів'є Жиру підписав контракт з Ліллем.
- Угода діятиме один сезон, трансфер відбувся на правах вільного агента.
Останні два сезони нападник провів за океаном, де не залишився без трофея. Тепер Жиру повертається на Батьківщину під завісу своєї кар'єри.
Літнє трансферне вікно у футболі продовжує набирати обертів. Черговий гучний трансфер відбувся у Франції, куди повернувся легендарний місцевий гравець, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Лілля.
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Камбек Жиру до Франції
Клуб з півночі Франції оголосив про підписання найкращого бомбардира в історії національної команди Олів'є Жиру. 38-річний форвард поставив підпис під угодою на один сезон.
Трансфер відбувся на правах вільного агента, адже у Жиру завершився контракт із Лос-Анджелесом. У складі Лілля Олів'є має замінити канадійця Джонатана Девіда.
Минулого сезону "доги" посіли п'яте місце в чемпіонаті Франції та кваліфікувались у Лігу Європи. Для форварда Лілль стане вже дев'ятим клубом в кар'єрі. Раніше Жиру виступав за Гренобль, Істр, Тур, Монпельє, Арсенал, Челсі, Мілан та Лос-Анджелес.
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Олів'є вдалось виграти 12 трофеїв на клубному рівні, в тому числі Лігу чемпіонів, Лігу Європи, а також чемпіонати Італії та Франції. Останні два сезони Жиру виступав у США, де виграв з Лос-Анджелесом US Open Cup.
Крім того, Олів'є оформив 57 голів у 137 матчах за збірну Франції та виграв із нею чемпіонат світу та Лігу націй. Слідкувати за всіма переходами трансферного вікна-2025 можна в нашому окремому матеріалі.