"Це біооб'єкти та істоти": українська тенісистка смачно висловилась про суперниць з Росії

Російські спортсмени потрапили під санкції після початку повномасштабної війни в Україні. Країну-агресорку відсторонили від більшості міжнародні змагань.

Команди отримали дискваліфікації та не можуть виступати в турнірах. Натомість індивідуальним атлетам дозволяють грати під нейтральним прапором, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ukrainian Tennis.

Що думає Олійникова про росіян?

Особливо багато "нейтральних" спортсменів зібралось у тенісі. WTA майже не проводить перевірки на підтримку війни з боку росіян та білорусів.

Українські ж тенісистки не згодні із таким підходом. Гучною заявою про представників країни-агресорки відзначилась Олександра Олійникова, яка посідає 90 місце у світовому рейтингу.

Я не знаю, про що мені думати про державний об’єкт Російської Федерації, оскільки, звісно, в них немає ніякої людської суб’єктності. Це для мене дійсно біооб’єкти. Це потрібно доносити до людей за кордоном, які не інформовані. Завжди тенісна верхівка намагається як би зробити "спорт внє політікі",

– розповідає Олійникова.

"Напевно, мені потрібно обдумати свій меседж для того, щоб трішечки показати реальність для людей, які за кордоном симпатизують українцям. Ну, а щось там доводити біооб’єктам я взагалі не бачу сенсу. Ми, до речі, з татом це обговорюємо", – каже Олександра.

Люди мають знати правду, що я з України, після передсезонки під повітряними тривогами, а мій тато у війську. Він мав би бути присутнім на матчі, але не може. І тут я граю проти людини, яка підтримала, профінансувала, взяла участь у пропаганді. Виходить, я просто граю проти істоти, яка підтримує війну і геноцид, і поміщати нас в один турнір – це просто якесь моральне збочення,

– вважає тенісистка.

Як російські тенісистки змінювали громадянство?

Зазначимо, що після 2022 року чимало росіян вирішили змінити своє громадянство. Нещодавно Sportaran повідомляв, що 19-річний тенісист Данііл Сарксян вирішив грати під прапором Вірменії.

Раніше аналогічне рішення прийняла й Еліна Аванесян. Крім того, нові Батьківщини обрали собі Анастасія Потапова (Австрія), Варвара Грачова (Франція) та Дар'я Касаткіна (Австралія).

Останні троє входять у топ-100 рейтингу WTA. Втім більшість із них продовжують ігнорувати війну та відмовчуватися. Лише Касаткіна публічно виступила проти політики Путіна та засудила геноцид українців.

Що відомо про санкції проти Росії у спорті?