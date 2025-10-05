У ніч з 4 на 5 жовтня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату МЛС-2025. В одному з них Остін вдома приймав Сент-Луїс Сіті.

У складі господарів в основі вийшов український захисник Олександр Сваток. Цей поєдинок став особливим для нього, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі Остіна.

Читайте також Баварія встановила абсолютний рекорд топ-5 ліг Європи: відеоогляд історичного матчу

Чому матч став особливим для Сватка?

Уродженець Кам'янського вперше відзначився голом у МЛС. Сталося це на 36-й хвилині зустрічі.

31-річний футболіст підключився до атаки Остіна під час кутового. Він головою замкнув навіс після подачі Оуена Вулффа.

Сваток забив гол у матчі Остін – Сент-Луїс Сіті: дивіться відео

До слова. Цей гол не приніс команді українця позитивного результату. Остін зазнав поразки з рахунком 1:3.

Зазначимо, що напередодні УАФ оголосила заявку збірної України на жовтневі матчі відбору до ЧС-2026, де підопічні Сергія Реброва зіграють проти Ісландії та Азербайджану. Олександр Сваток також опинився у списку викликаних футболістів.

Нагадаємо, що напередодні ще один гравець "синьо-жовтих" відзначився голом на клубному рівні. Владислав Ванат допоміг Жироні здобути першу перемогу в сезоні чемпіонату Іспанії, забивши красивим ударом у ворота Валенсії.

Що відомо про Олександра Сватка?