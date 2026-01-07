Пам'ять про покійного біатлоніста з Норвегії щемливо вшанують під час Кубка світу в Обергофі
- Перед початком чоловічого спринту 8 січня в Обергофі відбудеться хвилина оплесків на честь Сіверта Баккена.
- Баккен використовував кисневу маску з налаштуванням на висоту 7 тисяч метрів для тренувань, що вважається екстремальним і небезпечним методом.
Наприкінці 2025 року стало відомо про раптову смерть норвезького біатлоніста Сіверта Баккена. 27-річний спортсмен помер в Італії.
У біатлонному світі вирішили вшанувати пам'ять Сіверта Баккена. Генеральна секретарка Федерації біатлону Норвегії Емілі Нордскар повідомила, що у пам'ять про норвезького біатлоніста на старті четвертого етапу Кубка світу у німецькому Обергофі будуть проведені зворушливі заходи, передає 24 Канал із посиланням NRK.
Як в Обергофі вшанують пам'ять про Баккена?
Програма четвертого етапу КС стартує чоловічим спринт, який відбудеться 8 січня. Перед початком гонки відбудеться хвилина оплесків для Сіверта, який вже не з нами.
Також покійному біатлоністу дали перший стартовий номер. Тому спортсмени виходитимуть на старт починаючи від другого номера, а перший номер так і не перетне фінішну лінію.
Зверніть увагу! Чоловічий спринт стартує 8 січня о 15:10 (за київським часом).
Чому помер норвезький біатлоніст?
Баккена знайшли без ознак життя його партнери по команді. На ньому була одягнута киснева маска. Згодом стало відомо, для чого Сіверт використовував кисневу маску.
Як повідомляло видання VG, такий пристрій біатлоністи використовують у тренувальному процесі для підвищення витривалості. На кисневій масці норвежця був налаштований режим на висоту 7 тисяч метрів. Це означало, що Сіверт вдихав протягом якогось часу зріджене повітря з низьким вмістом кисню.
Внаслідок таких процесів в організмі збільшується вироблення еритроцитів, що підвищує витривалість. Однак такий метод вважається екстремальним та небезпечним.
Наразі невідомо, хто виставив пристрій на такі екстремальні висоти. За однією з версій, параметри могли змінити під час спроб надати першу допомогу біатлоністу.
Що відомо про смерть Баккена?
Про сенсаційну смерть норвезького біатлоніста стало відомо 23 грудня 2025 року. Повідомлялось, що Баккена знайшли мертвим у його готельному номері в Італії, а причину несподіваної смерті не розкривали.
Юрист Бернт Хайберг заявив, що поліція вилучила предмети та обладнання, що були у кімнаті біатлоніста.
Цікаво, що Олімпійський комітет Норвегії рекомендував утриматися від застосування кисневих масок після цього жахливого випадку із Сівертом.