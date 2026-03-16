"Путін радіє медалям й надсилає телеграми": у Кремлі оцінили виступ росіян на Паралімпіаді

У Кремлі відреагували на результати російських спортсменів на Паралімпіаді-2026. Там заявили, що Володимир Путін нібито радіє їхнім успіхам і вже надсилав переможцям вітальні телеграми.

Прессекретар Дмитро Пєсков розповів, як російський президент відреагував на виступ збірної Росії на Паралімпійських іграх-2026. За його словами, глава Кремля уважно стежив за результатами спортсменів, інформує "Чемпіонат".

Що сказав Путін російським паралімпійцям?

Пєсков заявив, що російський президент нібито надсилав вітальні телеграми всім спортсменам, які здобули медалі на Паралімпіаді-2026.

За словами представника Кремля, Путін "разом із усією країною радіє блискучому виступу" російських паралімпійців.

У Москві також підкреслили, що російський президент традиційно вітає спортсменів із перемогами на великих міжнародних турнірах.

Росіяни завершили Ігри з медалями

На Паралімпійських іграх-2026 російська команда здобула 12 нагород: вісім золотих, одну срібну та три бронзові медалі, що дозволило їй посісти третє місце в загальному заліку.

За даними російських ЗМІ, у Кремлі не виключають, що після завершення змагань Путін може провести зустріч із паралімпійцями та особисто привітати їх із результатами.

