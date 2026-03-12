Спортсмени масово падають на трасах: на Паралімпіаді виникла несподівана проблема

На Паралімпіаді-2026 розгорівся гучний скандал через погодні умови. Спортсмени заявляють, що траси стали небезпечними через брак снігу та різке потепління.

Учасники зимових Паралімпійських ігор відкрито розкритикували організаторів через стан трас. За їхніми словами, через теплу погоду та штучне покриття змагання перетворюються на небезпечне випробування, пише The Guardian.

Дивіться також Чемпіонка Паралімпіади зізналася, що була зґвалтована за два тижні до здобуття "золота"

Чому виникла проблема?

Змагання проходять в районі Кортіни д'Ампеццо, де організатори зіткнулися з аномально теплою погодою. Через це природного снігу майже немає, а траси довелося формувати переважно зі штучного покриття.

Деякі учасники заявили, що покриття стало надто твердим і слизьким. У результаті під час тренувань та стартів сталося чимало падінь, що викликало хвилю критики серед спортсменів.

Один із учасників назвав ситуацію "жартом", зазначивши, що організатори мали краще врахувати погодні ризики.

Організаторів звинувачують у невдалому плануванні

Спортсмени та тренери вважають, що проблема виникла через невдале планування календаря змагань. Потепління наприкінці зими у цьому регіоні Італії трапляється регулярно, однак організатори не змогли повністю підготуватися до таких умов.

Попри критику, організатори запевняють, що роблять усе можливе, щоб покращити стан трас. Вони продовжують використовувати снігові гармати та техніку для ущільнення покриття.

Втім, дискусія навколо умов проведення змагань лише набирає обертів, а частина спортсменів уже заявила, що безпека учасників повинна бути головним пріоритетом на Паралімпіаді.

Скандали на Паралімпіаді-2026