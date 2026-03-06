Масовий бойкот відкриття Паралімпіади: вже 16 країн відмовилися від участі у церемонії

Вже 16 країн та Євросоюз відмовилися від участі у церемонії відкриття Паралімпіади-2026. Причиною стало рішення допустити Росію та Білорусь із державною символікою.

Масовий демарш став реакцією на рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити росіянам і білорусам виступати під національними прапорами. У МЗС України переконані, що такий крок підриває міжнародні зусилля ізоляції агресора, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росіян вирізатимуть з ефіру Паралімпіади: у Держдумі – справжня істерика

Які країни відмовилися від участі у церемонії?

Про бойкот відкриття Паралімпійських ігор вже заявили 16 держав та представники Європейського Союзу. Серед тих, хто відмовився від участі у церемонії, зокрема Австралія та Франція.

Також спільну заяву із засудженням рішення Міжнародного паралімпійського комітету оприлюднили Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Швеція.

У МЗС України відреагували на ситуацію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував партнерам за підтримку та наголосив, що бойкот є важливим сигналом для міжнародної спортивної спільноти.

Австралія та Франція підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 року – це принципове рішення на знак незгоди з участю Росії та Білорусі під їхніми національними прапорами. Вдячні партнерам за солідарність, яка надсилає чіткий сигнал: спорт має виступати за мир, справедливість та повагу до міжнародного права,

– додав Сибіга.

Що відомо про допуск Росії та Білорусі на Паралімпіаду-2026?