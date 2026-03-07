Укр Рус
7 березня, 15:29
Насильство, смерть, ампутація: історія українки, яка виграла золото на Паралімпіаді для США

Олександра Власова
Основні тези
  • Оксана Мастерс, американка українського походження, виграла золото в біатлоні на Паралімпіаді-2026, але її шлях до успіху був сповнений трагічних подій та фізичних випробувань.
  • Вона пережила насильство в дитячих будинках України, була удочерена американкою, втратила обидві ноги через здоров'я, і стала паралімпійською чемпіонкою з медалями в різних видах спорту, включаючи веслування та лижні гонки.

Американка українського походження Оксана Мастерс здобула першу золоту медаль у біатлоні на Паралімпіаді-2026. Проте її життєвий шлях далеко не такий радісний – він сповнений трагічних подій.

Її історію про боротьбу з фізичними вадами, непросте дитинство та неймовірну силу духу, яка допомогла досягти світового визнання, розповість 24 канал.

Як Оксана Мастерс потрапила у США?

Оксана Олександрівна Бондарчук народилася у 1989 році в місті Хмельницький, Україна, через три роки після Чорнобильської катастрофи.

Через опромінення вона мала кілька вроджених вад: одна нога була коротшою за іншу через тибіальну гемієлію, у литках бракувало опорних великогомілкових кісток, пальці рук зрослися, а великих пальців не було, натомість на кожній нозі було по шість пальців.

Біологічні батьки відмовилися від дитини, і вона спочатку потрапила до дитячого будинку, а згодом ще двічі змінювала інтернати, де перебувала до семи років.

У 7 років її удочерила 43-річна американка Гей Мастерс, логопед за фахом, і забрала до США. Там Оксана провела кілька місяців у лікарнях, втратила обидві ноги через стан здоров'я та зараз користується протезами; за життя їй зробили десять операцій.

Оксана Мастерс / Фото The Guardian

Яка історія трапилася з Оксаною Мастерс у дитинстві?

В дитячих будинках зазнавала насильства з боку чоловіків, іноді кілька разів на день, у той час як жінки-працівниці робили вигляд, що нічого не помічають.

В одному з інтернатів вона стала свідком загибелі своєї найкращої подруги Лани. Одної ночі дівчата тихо вийшли шукати їжу, але Оксана послизнулася та вдарилася об стілець. Чоловіки почули шум і знайшли Лану. Оксані вдалося сховатися, проте вона чула, як її подругу били шість разів, і Лана загинула від отриманих травм.

Діти постійно страждали від голоду та виснаження. 

Які досягнення має Мастерс у спорті?

  • Перша велика перемога Оксани відбулася у 2010 році на престижному американському турнірі CRASH-B Sprints, де вона встановила світовий рекорд.

  • Наступного року вона посіла друге місце на відбіркових змаганнях до Чемпіонату світу з веслування серед спортсменів із вадами.

  • У 2012 році здобула бронзу на Паралімпійських іграх у Лондоні, а наступного року – на Кубку світу з веслування, пише BBC.

  • Не обмежуючись веслуванням, вона почала займатися лижними гонками і на Паралімпіаді в Сочі виграла бронзу у гонці на 5 кілометрів. 

  • Через чотири роки в Пхеньяні Мастерс стала паралімпійською чемпіонкою: золото у лижному спринті, срібло у біатлоні на 6 кілометрів та бронзу у лижній гонці на 12 кілометрів.