5 березня, 15:53
Оновлено - 16:12, 5 березня

Не поразка України: міністр Бідний про допуск Росії до Паралімпіади-2026

Олександра Власова
Основні тези
  • Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам брати участь у Паралімпіаді-2026 під їхньою національною символікою, попри протести.
  • Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний закликав зберігати міжнародний тиск на Росію, зазначивши, що це не поразка, а черговий етап боротьби.

Міжнародний паралімпійський комітет не лише допустив спортсменів із Росії та Білорусі до змагань, а й дозволив їм виступати під власною національною символікою. Таке рішення прокоментував міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Участь спортсменів з Росії та Білорусі у Паралімпійських змаганнях викликає запитання не лише в Україні, а й на рівні Європейського Союзу. Заявив міністр Бідний у коментарі "Новини.LIVE". 

Що сказав міністр Бідний про допуск Росії?

Він підкреслив, що міжнародний тиск на Росію має зберігатися, незважаючи на спроби впливу на спортивні організації.

Я не думаю, що це можна охарактеризувати як поразку. Це можна розглядати як черговий етап, який нам потрібно взяти до уваги та далі продовжувати боротися,
– зазначив міністр.

Що відомо про допуск росіян на Паралімпіаду?

  • Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським і білоруським спортсменам брати участь у Паралімпіаді з використанням державної символіки, попри повномасштабну війну Росії проти України. 

  • Країни, що приєдналися до бойкоту церемонії відкриття, заявили, що присутність символів держав-агресорів на міжнародних спортивних подіях є неприйнятною під час триваючого конфлікту.

  • За даними української розвідки, частина російських військових, поранених на війні проти України, після реабілітації залучається до паралімпійського спорту

  • У списку, оприлюдненому на порталі War&Sanctions, є щонайменше десять таких осіб, деякі з яких уже входять до паралімпійських збірних або готуються до міжнародних змагань.