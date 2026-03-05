Не поразка України: міністр Бідний про допуск Росії до Паралімпіади-2026

Міжнародний паралімпійський комітет не лише допустив спортсменів із Росії та Білорусі до змагань, а й дозволив їм виступати під власною національною символікою. Таке рішення прокоментував міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Участь спортсменів з Росії та Білорусі у Паралімпійських змаганнях викликає запитання не лише в Україні, а й на рівні Європейського Союзу. Заявив міністр Бідний у коментарі "Новини.LIVE".

Що сказав міністр Бідний про допуск Росії?

Він підкреслив, що міжнародний тиск на Росію має зберігатися, незважаючи на спроби впливу на спортивні організації.

Я не думаю, що це можна охарактеризувати як поразку. Це можна розглядати як черговий етап, який нам потрібно взяти до уваги та далі продовжувати боротися,

– зазначив міністр.

Що відомо про допуск росіян на Паралімпіаду?