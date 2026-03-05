Не поразка України: міністр Бідний про допуск Росії до Паралімпіади-2026
- Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам брати участь у Паралімпіаді-2026 під їхньою національною символікою, попри протести.
- Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний закликав зберігати міжнародний тиск на Росію, зазначивши, що це не поразка, а черговий етап боротьби.
Міжнародний паралімпійський комітет не лише допустив спортсменів із Росії та Білорусі до змагань, а й дозволив їм виступати під власною національною символікою. Таке рішення прокоментував міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.
Участь спортсменів з Росії та Білорусі у Паралімпійських змаганнях викликає запитання не лише в Україні, а й на рівні Європейського Союзу. Заявив міністр Бідний у коментарі "Новини.LIVE".
Що сказав міністр Бідний про допуск Росії?
Він підкреслив, що міжнародний тиск на Росію має зберігатися, незважаючи на спроби впливу на спортивні організації.
Я не думаю, що це можна охарактеризувати як поразку. Це можна розглядати як черговий етап, який нам потрібно взяти до уваги та далі продовжувати боротися,
– зазначив міністр.
Що відомо про допуск росіян на Паралімпіаду?
Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським і білоруським спортсменам брати участь у Паралімпіаді з використанням державної символіки, попри повномасштабну війну Росії проти України.
Країни, що приєдналися до бойкоту церемонії відкриття, заявили, що присутність символів держав-агресорів на міжнародних спортивних подіях є неприйнятною під час триваючого конфлікту.
За даними української розвідки, частина російських військових, поранених на війні проти України, після реабілітації залучається до паралімпійського спорту.
У списку, оприлюдненому на порталі War&Sanctions, є щонайменше десять таких осіб, деякі з яких уже входять до паралімпійських збірних або готуються до міжнародних змагань.