Заборона українських кольорів на Паралімпіаді-2026: Київ різко відповів МПК
- Україна звинуватила Міжнародний паралімпійський комітет у дискримінації та спробі заборонити українську символіку на Паралімпіаді-2026.
- Українські чиновники засудили рішення МПК дозволити використання російських та білоруських прапорів, назвавши це аморальним і несумісним із принципами олімпізму.
Україна різко відреагувала на дії Міжнародного паралімпійського комітету на Паралімпіаді-2026. У Києві заявили про дискримінацію та спробу заборонити українську символіку й жовто-блакитні кольори.
Українська влада виступила зі спільною заявою через скандальну ситуацію на зимових Паралімпійських іграх 2026 року. У Києві звинуватили Міжнародний паралімпійський комітет у зневажливому ставленні до України, повідомляє 24 Канал.
Як відреагували в Україні?
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр молоді і спорту Матвій Бідний виступили зі спільною заявою в інстаграмі щодо ситуації навколо української збірної на зимових Паралімпійських іграх-2026.
У заяві наголошується, що Міжнародний паралімпійський комітет продемонстрував дискримінаційне та неприпустиме ставлення до українських спортсменів і вболівальників.
За словами української сторони, комітет не лише допустив використання російських та білоруських прапорів, а й намагається обмежити українську символіку.
У Києві назвали рішення МПК аморальним
У спільній заяві українські чиновники рішуче засудили дії комітету та наголосили, що вони суперечать базовим принципам спорту.
Ми рішуче засуджуємо цілковиту зневагу МПК до нашої країни та спортсменів. Рішення Комітету відкрито стати на бік Росії в її геноцидній війні проти України є аморальним і суперечить усім принципам олімпізму та нормам людяності. Майбутні покоління назвуть ці рішення так, як вони на це заслуговують: ганьба,
– підсумували автори заяви.
Інші скандали на Паралімпіаді-2026
- За інформацією BBC, президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс не бачить проблем у тому, щоб росіяни, поранені на війні, змагалися на Паралімпіаді.
- Українським паралімпійцям заборонили використовувати форму з картою України на зимових Паралімпійських іграх-2026 через визнання її "політичною".
- Окрім проблем із формою, Україна та низка інших країн відмовилися від участі в церемонії відкриття Ігор через допуск російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.