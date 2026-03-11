"Це шокує": Харлан про ситуацію з прапором України на Паралімпійських іграх-2026

На Паралімпійських іграх–2026 один за одним виникають скандали, пов'язані з українським прапором. Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан висловила своє обурення через ситуацію з національною символікою на Іграх 2026 року.

Харлан заявила, що події виглядають як дискримінація українців та спроба обмежити прояв української ідентичності.

Що сказала Харлан стосовно ситуацій з прапором на Паралімпіаді?

Спортсменка зазначила, що у родини одного з українських спортсменів забрали державні прапори, а українську команду змусили прибрати прапор України з будівлі проживання. Крім того, українську символіку намагаються зробити "невидимою".

Те, що зараз відбувається з українськими прапорами на Паралімпійських іграх – дійсно шокує. Це виглядає не як дотримання правил, а як спроба змусити українців мовчати і ховати свою ідентичність,

– підкреслила Харлан.

Вона додала, що український прапор – це символ національної ідентичності, а участь паралімпійців, які виборюють медалі, нагадує світу, що українська нація бореться і має право на життя та існування.

І ніхто не має права нас цього позбавляти,

– заявила спортсменка.

Які випадки відбулися з прапором України на Паралімпіаді?