"Змусили зняти прапор України": Сушкевич розповів про абсурдні заборони на Паралімпіаді-2026

Паралімпійські ігри 2026 продовжують нас дивувати несподіваними рішеннями. Після допуску Росії та дозволу їхньої символіки, заборони української форми тепер виникла нова суперечка через заборону українського прапора.

Під час підготовки до змагань українська паралімпійська команда стикнулася з непорозумінням щодо розміщення національного прапора. Про це в інтерв'ю Футбол 24+ розповів президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

Яка історія з прапором України на Паралімпіаді-2026?

Український прапор із національним орнаментом, який вже був присутній на трьох Паралімпіадах без жодних зауважень, спершу погодили повісити на фасаді будинку, де проживає команда.

Ми запитали, чи можна повісити. "Так, вішайте, все нормально", – відповіли. Через пів дня організатори підійшли й вимагали зняти прапор. "Чому? – запитали ми. – Ну, не так повісили, як треба,

– розповів Сушкевич.

Виявилося, що у регламенті не було конкретних правил щодо способу розміщення прапора, проте організатори наполягали на зміні.

Після трьох днів обговорень вони знайшли для прапора нове місце – збоку будівлі, так що він став менш помітним.

Сумно,

– прокоментував президент ПКУ.

Що відомо прапор України на відкритті Паралімпіади-2026?