6 березня, 17:53
"Танцюють під дудку України": у Путіна образилися через бойкот Паралімпіади

Олександра Власова
Основні тези
  • Чотирнадцять країн оголосили бойкот відкриттю Паралімпійських ігор 2026 у Мілані через участь російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.
  • Міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов назвав цей бойкот "політичним шоу на користь України".

У п'ятницю, 6 лютого, відбудеться урочисте відкриття Паралімпійських ігор 2026, яке більшість країн планує бойкотувати. Це рішення викликало обурення у російських чиновників.

Міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов обурився через масовий бойкот відкриття Паралімпіади, де допущені російські спортсмени з прапором і гімном. Він назвав це "політичним шоу на користь України", заявивши російському ЗМІ.

Як прокоментували у Росії бойкот церемонії Паралімпіади?

Рішення 14 країн бойкотувати відкриття Ігор у Мілані нібито носить формальний характер.

Хтось каже, що чиновники з тієї чи іншої країни не приїдуть на відкриття, хтось каже, що вони будуть задіяні в інших містах Італії, готуються до змагань. Треті за графіком ще не прибудуть до Італії. З усього цього робиться якесь шоу. Виходить, що деякі європейські країни просто танцюють під дудку України,
– сказав Дегтярьов.

Що відомо про бойкот церемонії відкриття Паралімпіади-2026?

  • Бойкот церемонії відкриття Зимових Паралімпійських ігор в Італії оголосили кілька країн через рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати під національними прапорами та з гімнами.

  • Таке рішення підтримали щонайменше 14 країн та організацій: Канада, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Україна, Австрія, Румунія, Велика Британія, а також Європейський Союз.

  • Частина країн та телеорганізацій також реагує обмеженням трансляцій або бойкотом показу виступів російських і білоруських паралімпійців. 

  • Суспільне мовлення вирішило, що Суспільне Спорт не транслюватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор. 