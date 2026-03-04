Намагався взяти Київ "за три дні": ГУР розповіло про російських військових, які пішли у спорт
- Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список російських спортсменів, які брали участь у війні проти України та долучилися до паралімпійського спорту.
- Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським спортсменам брати участь у Паралімпіаді-2026 під національними прапорами, що викликало критику та протест, зокрема бойкот з боку декількох країн.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України разом із Міністерством молоді та спорту та Центром протидії дезінформації опублікували перелік із десяти російських спортсменів. Вони долучилися до паралімпійського спорту в межах програм реабілітації для учасників війни проти України.
Список росіян оприлюднили на порталі War&Sanctions – офіційному сайті Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Повідомляється, що Паралімпійський комітет Росії спільно з рухом "Здоровое отечество" реалізує проєкт підтримки учасників війни проти України, які отримали інвалідність, залучаючи їх до паралімпійського спорту для фізичної та соціальної адаптації.
Дивіться також Росія та Білорусь зривають Паралімпіаду-2026 – хто оголосив бойкот церемонії відкриття
Хто з росіян потрапив у список?
- Шинкар Владислав Леонідович – представник паралімпійської збірної Росії з фехтування на візках і учасник війни проти України з 2014 року. Обіймав посади заступника командира батальйону з озброєння та заступника командира батальйону з роботи з особовим складом у батальйоні "Восток".
Бушмакін Антон Павлович – спортсмен національної збірної з веслування на байдарках і каное серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату, сапер і колишній морський піхотинець, який брав участь у бойових діях під Авдіївкою на Донеччині. Є героєм документального фільму "Шагай", де розповідає про підготовку до Паралімпіади та намір виступати на ній під російським прапором.
- Генінов Циден Баїрович – член збірної команди Збройних сил Росії, номінант на звання "Кращий атлет 2025 року" за версією Міжнародної ради військового спорту (CISM), лейтенант Збройних сил Росії. Служив у 5-й окремій гвардійській танковій Тацинській бригаді, яка брала участь у наступі на Київську область.
Васильєв Рінат Рінатович – спортсмен паралімпійської збірної Москви з паверліфтингу, який брав участь у бойових діях під Мелітополем. За службу у війні нагороджений російським орденом "Мужества" та медаллю "За відвагу".
Бондаренко Микола Володимирович — у рамках проєкту Паралімпійського комітету Росії "Ми разом. Спорт" проходив тренувальні збори з паралімпійською збірною зі стрільби з лука та заявляв про намір взяти участь у літніх Паралімпійських іграх. Брав безпосередню участь у війні проти України у 2022 році як найманець ПВК "Вагнер" та військовослужбовець Збройних Сил Росії, зокрема в боях за Попасну на Луганщині.
Костенко Ростислав Олександрович – член резервного складу російської національної паралімпійської команди з фехтування на візках, який добровільно брав участь у війні проти України. Після реабілітації в центрі "Перезагрузка" у Тульській області повернувся до складу російської паралімпійської збірної.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України також закликало відсторонити таких спортсменів від участі в міжнародних змаганнях.
Такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі,
– йдеться у дописі у фейсбук.
Що відомо про допуск росіян на Паралімпіаду-2026?
За рішенням Міжнародного паралімпійського комітету, російські та білоруські спортсмени допущені до участі під своїми національними прапорами та гімнами, що викликало значну критику та протест.
Збірна України не братиме участі в офіційній церемонії відкриття через допуск російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.
До бойкоту вже приєдналися країни Європи та Північної Америки, серед яких Канада, Німеччина, Польща, Естонія, Латвія, Литва та інші.
Участь атлетів із цих країн має серйозні наслідки для міжнародного спорту, адже серед них можуть бути колишні військові, які "вчора вбивали українців в Україні", а їхня присутність на Іграх, на думку Гераскевича, буде нести російську пропаганду на світовій арені.