Повністю український п'єдестал: Україна забрала всі медалі на Паралімпіаді

У парабіатлоні серед чоловіків з ураженням зору на Паралімпійських іграх-2026 українські спортсмени посіли усі три призові сходинки. Паралімпійським чемпіоном став Олександр Казік.

Срібна медаль у Ярослава Решетинського. А бронзовим медалістом Мілана та Кортіни відтепер буде Анатолій Ковалевський, повідомляє 24 Канал.

Як виступили українці у парабіатлоні для атлетів з ураженням зору?

Усі троє наших паратлетів були ідеально точними на обох вогневих рубежах, де в цій дисципліні стрільба відбувається за допомогою спеціальної електронної гвинтівки. Чим ближче до центру мішені цілиться спортсмен, тим більш високочастотний звук вона видає.

На лижні проблем в українців теж не виникало. Особливо не було рівних Олександру Казіку, який привіз своїм колегам по команді більше хвилини переваги.

Цікаво, що гайдом Ярослава Решетинського виступив лижник Дмитро Драгун – учасник Олімпійських ігор-2026 в Мілані і Кортіні, єдиний український спортсмен, який в один рік виступив одночасно на Олімпіаді і Паралімпіаді.

Яке тепер становище у медальному заліку Паралімпійських ігор?

Україна укріпила своє лідерство: за перший день Паралімпійських ігор наші паратлети здобули одразу шість нагород, 3 з яких золоті. Жодна інша команда стільки разів ще підіймалася на найвищу сходинку. Найближчі переслідувачів – китайці.

Загалом на Паралімпіаді Україну представляють 25 паратлетів та 10 спортсменів-гайдів.