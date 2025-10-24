На лондонському рингу зійдуться тимчасові чемпіони – Джозеф Паркер (WBO та Фабіо Вордлі (WBA). 24 Канал анонсує найгарячіший бій осені 2025 року.

Паркер міг не побитись із Вордлі?

Паркер був обов'язковим претендентом по лінії WBO на бій проти Усика. В організації вже навіть дали командам боксерів 30 днів, аби домовитись про двобій, інакше будуть оголошені промоутерські торги. Однак Олександр попросив WBO відтермінувати перемовини через давню травму спини.

Після чого Усик взяв участь у благодійному футбольному матчі, а також запалював на танцювальному майданчику під пісню Надії Дорофєєвої. Через це у WBO затаїлись сумніви щодо правдивості травми українця, тому Усика попросили надати додаткові медичні довідки.

Лише після цього стало відомо, що у WBO дали "добро" на прохання українського абсолютного чемпіона. Тому Джозеф отримав поєдинок проти Фабіо Вордлі.

У кого перевага у габаритах – Паркера чи Вордлі?

Окрім домашніх трибун у Фабіо буде перевага у зрості та розмаху рук.

ПОКАЗНИКИ ДЖОЗЕФ ПАРКЕР ФАБІО ВОРДЛІ Вік 33 30 Зріст (у сантиметрах) 192 196 Розмах рук (у сантиметрах) 193 198 Вага (перед минулими боями у кілограмах) 121 110,2 Статистика боїв (Перемога/Нічия/Поразка) 36/0/3 19/1/0

Що стоятиме на кону бою?

В інтерв'ю BoxNation промоутер Френк Воррен першим розповів, що у бою Паркер – Вордлі визначиться наступний суперник Усика.

Тому що ми звернемося до організацій, аби визначили: спершу йде WBO, тоді WBA, та переможець цього бою має зустрітися в рингу з паном Усиком. Саме так і буде. Тобто вони битимуться за це право,

– заявив Воррен.

Після чого його слова в інтерв'ю The Ring підтвердив Сергій Лапін, директор команди українського боксера. Також представник Олександра заявив, що попереду в українця ще може бути п'ять боїв.

Цікаво, що обидва боксери прагнуть не лише побитись із Усиком, а й перемогти українського чемпіона. Вордлі хоче стати чемпіоном світу та робить обережні прогнози на його ймовірну лобову зустріч із Олександром. Фабіо не впевнений, чи цікаво кривднику Даніеля Дюбуа виходити в один ринг проти нього.

Саме тому Вордлі погодився бій проти Паркера, аби стати ближчим до чемпіонського протистояння.

Натомість Паркер мислить глобальніше та сміливіше. Джозеф впевнений, що може завдати Усику дебютної поразки у його кар'єрі.



Хто стане суперником Усика / Фото Getty Images

Останні результати боксерів?

Якщо Паркер вже знає, що таке гіркий смак поразок, то Вордлі наразі ще не програвав своїм суперникам. За спиною Фабіо 19 переможних поєдинків. Цікаво те, що майже усі перемоги британець оформляв нокаутом – 18 разів.

Також у кар'єрі Вордлі є одна мирова. Вона була розписана у бою проти земляка Фрейзера Кларка (31 березня 2024 року). Востаннє Фабіо виходив у ринг 7 червня поточного 2025 року, коли переміг боксера з Австралії Джастіса Гуні. Це була домашня перемога нокаутом у 10-му раунді для Вордлі в Іпсвічі. Саме у цьому поєдинку Фабіо здобув титул тимчасового чемпіона за версією WBA.

Відеоогляд бою Вордлі – Гуні

Паркер також у 2025-му році вже виходи у ринг. У лютому Джозеф провів бій проти Мартіна Баколе. Щоправда, спершу новозеландець повинен був побитись проти британця Даніеля Дюбуа, якого Усик у липні переміг вдруге. Однак в останній момент "Динаміт" "злився" із протистояння. Причиною була хвороба.

Боксер із ДР Конго погодився замінити хворого Дюбуа, але приїхав у столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяді із величезною зайвою вагою. Конголезець не протримався й двох повних раундів. По ходу другої 3-хвилинки Паркер нокаутував Баколе та змусив суддю достроково припинити безжальне побиття.

Паркер – Баколе: дивіться відеоогляд бою

Ця перемога стала для Джозефа 36-ю у 39-ти проведених боях у професіоналах (24 – нокаутом). Натомість новозеландський боксер має у своїй кар'єрі три поразки. Усіх він зазнав у поєдинках із британцями – Ентоні Джошуа, Ділліана Вайта та Джо Джойса. Тому Фабіо може стати черговим британським боксером, який переможе Паркера.

Попереду у Джозефа восьмий бій проти суперників із Великої Британії – 4 перемоги та 3 поразки.

Хто покаже бій?

Офіційним транслятором вечора боксу у Лондоні 25 жовтня буде стрімінгова платформа DAZN. Протистояння Паркер – Вордлі, яке очолить боксерську подію, транслюватимуть за системою PPV. Аби переглянути бій потрібно мати підписку на сервіс та здійснити оплату за перегляд. Українцю потрібно викласти із власної кишені 1027 гривень за трансляцію вечора боксу.

Початок вечора боксу припаде на 16:00 (за київським часом). Натомість бій Паркер – Вордлі розпочнеться ближче до опівночі на 26 жовтня.



Дуель поглядів Паркер – Вордлі / Фото Getty Images

