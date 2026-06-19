Вірусний футбольний флешмоб Норвегії повторили у неочікуваному місці
Футбольні матчі включають у себе не лише потенційно яскраву гру, а й різноманітні фанатські перформанси, які часто й роблять їх незабутніми та приваблюють навіть нейтральних глядачів. Особливо це помітно під час чемпіонатів світу, коли зустрічаються збірні різних країн із власними традиціями та історією.
Упевнений старт збірної Норвегії на ЧС-2026 спричинив появу вірусного національного тренду, до якого долучилися навіть політики. Після перемоги над збірною Іраку з рахунком 4:1, у якій дубль оформив Ерлінг Голанд, норвезькі вболівальники організували на трибунах унікальний перформанс, про що розповість 24 Канал.
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Хто повторив тренд норвезьких вболівальників?
Тисячі фанатів сідали один за одним і синхронно імітували веслування на уявному човні, голосно скандуючи: "Рю! Рю! Рю!". Ритуал, який у соцмережах охрестили "веслуванням вікінгів", миттєво став хітом інтернету.
Флешмоб неочікувано вийшов за межі стадіонів і дістався до кулуарів влади. Депутати Стортинга, парламенту Норвегії, повторили святкування прямо під час офіційного засідання.
На оприлюднених кадрах видно, як парламентарі на своїх робочих місцях синхронно копіюють рухи веслярів на підтримку національної команди.
Як збірна Норвегії розпочала свій шлях на ЧС-2026?
- Збірна Норвегії розпочала свій шлях на ЧС-2026 впевненою перемогою над Іраком з рахунком 4:1. Для норвежців цей матч став знаковим, їхнє повернення на Мундіаль відбулося вперше з 1998 року.
Головна зірка команди, нападник Ерлінг Голанд, дебютував на чемпіонаті світу дуже яскраво: спочатку він відкрив рахунок на 29-й хвилині після асисту Давіда Вольфе, а наприкінці першого тайму (на 43-й хвилині) скористався помилкою воротаря суперників і оформив дубль.
Наступну гру підопічні Столе Сольбаккена проведуть 23 червня проти Сенегалу. Завдяки цій перемозі норвежці очолили таблицю групи I, випередивши Францію за різницею забитих м'ячів.