Президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк поділився прогнозом стосовно завершення війни між Україною та Росією. Скандальний бізнесмен повідомив, що має надійні джерела інформації.

Складна розмова між президентами України та США дала надію на можливе завершення війни. Президент Інгульця Олександр Поворознюк не залишився осторонь теми номер один у світі, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал бізнесмена.

Читайте також Дуже важко говорити з Путіним, – Ребров прокоментував мирні перемовини

Ще один потужний інсайдер

Епатажний президент Інгульця повідомив, що володіє конфіденційною інформацією стосовно підписання мирної угоди. При цьому він провів паралель з іншим відомим інсайдером.

"Є інформація, яка не виходить на загал, але я ж не г***он. Прошу не запікувати, це не матюк, це прізвище.

То хай розуміє, що це прізвище. Г***он. Це не матюк. Я ж не г***он і розповідати, що мені з Вашингтона подзвонили і сказали. Я цього не буду.

Тою інформацією, якою володію я – кінець весни – середина літа максимум ми підпишемо. І будуть вже мирні відносини, почнемо відновлювати Україну", – розповів Поворознюк.

Зазначимо, що російський диктатор Владімір Путін усіма засобами намагається затягнути укладання мирної угоди. Втім, президент України Володимир Зеленський сподівається, що Дональд Трамп допоможе досягти тривалого миру вже у 2025 році.

До слова, нещодавно з'явилася інформація, що президент Інгульця Олександр Поворознюк намагався здати одного зі своїх футболістів працівникам ТЦК.