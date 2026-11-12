"Порвемо вам зад": Миколенко розповів про розмову з гравцем Північної Ірландії

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В інтерв'ю ютуб-каналу "ВЗбірна" український захисник розповів, чи обговорював майбутнє протистояння з партнером по команді.

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Миколенко проти Грема

Грем ще не встиг дебютувати за головну команду Евертона та національну збірну, але має шанс провести перший поєдинок саме проти збірної України.

Віталій Миколенко обговорював з ним можливу зустріч і зробив серйозне попередження.

Кажу "ми вам порвемо зад", а потім вони можуть виграти в Угорщини, і загалом ми можемо закінчити Лігу націй плюс-мінус в нормальному настрої, і він, і я– поділився футболіст.

Миколенко говорить, що Грем є хорошим футболістом і людиною. Українець питав у нього про збірну-суперницю і дізнався, що "айріші" вирізняються чудовою атмосферою в команді, чому і завдячують своїм результатам.

За описаним Віталієм сценарієм збірна України може посісти друге місце в групі і вийти в стики за підвищення у класі. Але для цього також потрібно, щоб угорці втратили очки проти збірної Грузії.

Проти Північної Ірландії Україна зіграє у суботу, 14 листопада, о 21:45 за київським часом.