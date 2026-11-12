"Порвем вам зад": Миколенко рассказал о разговоре с игроком Северной Ирландии

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В интервью YouTube-каналу "ВЗбірна" украинский защитник рассказал, обсуждал ли он предстоящее противостояние с партнером по команде.

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Миколенко против Грэма

Грэм еще не успел дебютировать за основную команду "Эвертона" и национальную сборную, но у него есть шанс провести первый матч именно против сборной Украины.

Виталий Миколенко обсуждал с ним возможную встречу и сделал серьезное предупреждение.

Говорю: "Мы вам зад порвем", а потом они могут выиграть у Венгрии, и в целом мы можем закончить Лигу наций плюс-минус в нормальном настроении, и он, и я– поделился футболист.

Миколенко говорит, что Грэм – хороший футболист и человек. Украинец расспрашивал его о сборной-сопернице и узнал, что "айриши" отличаются прекрасной атмосферой в команде, чему и обязаны своими результатами.

По описанному Виталием сценарию сборная Украины может занять второе место в группе и выйти в стыковые матчи за повышение в классе. Но для этого также нужно, чтобы венгры потеряли очки в матче со сборной Грузии.

Украина сыграет против Северной Ирландии в субботу, 14 ноября, в 21:45 по киевскому времени.