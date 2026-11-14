Останній шанс на друге місце в групі: чи зможе Україна вирвати три очки у Північної Ірландії

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Для "айрішів" цей матч теж несе величезну вагу, адже перемога наблизить їх до того, щоб вперше в історії вийти у Лігу А. Ключове протистояння групи відбудеться у суботу, 14 листопада, о 21:45 за київським часом, нагадує 24 Канал.

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Кадрові проблеми збірних

Андреа Мальдері продовжує не щастити: як і під час минулого збору головної команди, частина футболістів, на яких розраховував італійський "аленаторе", випали через травми.

Олександр Зубков і Матвій Пономаренко мали прямувати до табору збірної, але опинилися у лазареті. Як і у вересні, не помічники "синьо-жовтим" Михайло Мудрик та Руслан Маліновський.

На цьому тлі в ірландців ситуація набагато стабільніша. Фактично єдиною втратою виявився Сеадач О'Нілл, який у першій грі проти України був на полі лише шість хвилин – тобто назвати його основним складно.

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На чию користь говорить статистика

Попри те, що північні ірландці за останні десять років стали злими геніями збірної України, вони ніколи не обігрували "синьо-жовтих" в рідних стінах. Два попередні матчі на "Віндзор Парку" завершувалися нічиєю та перемогою нашої команди.

Дивовижно, але саме "айріші" залишилися єдиною командою в усій Лізі націй, яка за перші чотири тури не пропустила жодного м'яча.

В Україні величезні проблеми із дисципліною. У попередніх матчах гравці у футболках з тризубом заробили 12 жовтих карток – це другий найгірший показник серед усіх 54 збірних турніру.