Sport News 24
Sport News 24
Live
Переглядів: Час читання:2 хв

Останній шанс на друге місце в групі: чи зможе Україна вирвати три очки у Північної Ірландії

Андрій Олійник
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / Фото Getty Images

Збірна України загнала себе у досить складне турнірне становище в Лізі націй: виліт в дивізіон C команді поки не загрожує, але й шанси підвищитися в класі досить малі. Щоб продовжити боротьбу за топ-2, потрібно обігрувати наших кривдників з Північної Ірландії.

 
Adv

Для "айрішів" цей матч теж несе величезну вагу, адже перемога наблизить їх до того, щоб вперше в історії вийти у Лігу А. Ключове протистояння групи відбудеться у суботу, 14 листопада, о 21:45 за київським часом, нагадує 24 Канал.

популярні відео

Кадрові проблеми збірних

Андреа Мальдері продовжує не щастити: як і під час минулого збору головної команди, частина футболістів, на яких розраховував італійський "аленаторе", випали через травми.

Олександр Зубков і Матвій Пономаренко мали прямувати до табору збірної, але опинилися у лазареті. Як і у вересні, не помічники "синьо-жовтим" Михайло Мудрик та Руслан Маліновський.

На цьому тлі в ірландців ситуація набагато стабільніша. Фактично єдиною втратою виявився Сеадач О'Нілл, який у першій грі проти України був на полі лише шість хвилин – тобто назвати його основним складно.

Реклама 21+

На чию користь говорить статистика

Попри те, що північні ірландці за останні десять років стали злими геніями збірної України, вони ніколи не обігрували "синьо-жовтих" в рідних стінах. Два попередні матчі на "Віндзор Парку" завершувалися нічиєю та перемогою нашої команди.

Прогнози

Чи виграє Україна матч проти Північної Ірландії?

Чи виграє збірна України наступний матч Ліги націй?

Футбол
x2
13 616
13год : 44хв : 47сек
 Більше прогнозів тут →

Дивовижно, але саме "айріші" залишилися єдиною командою в усій Лізі націй, яка за перші чотири тури не пропустила жодного м'яча.

В Україні величезні проблеми із дисципліною. У попередніх матчах гравці у футболках з тризубом заробили 12 жовтих карток – це другий найгірший показник серед усіх 54 збірних турніру.

Повʼязані теми:

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter