Останній шанс на друге місце в групі: чи зможе Україна вирвати три очки у Північної Ірландії

Збірна України з футболу / Фото Getty Images
Збірна України загнала себе у досить складне турнірне становище в Лізі націй: виліт в дивізіон C команді поки не загрожує, але й шанси підвищитися в класі досить малі. Щоб продовжити боротьбу за топ-2, потрібно обігрувати наших кривдників з Північної Ірландії.
Для "айрішів" цей матч теж несе величезну вагу, адже перемога наблизить їх до того, щоб вперше в історії вийти у Лігу А. Ключове протистояння групи відбудеться у суботу, 14 листопада, о 21:45 за київським часом, нагадує 24 Канал.
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Кадрові проблеми збірних
Андреа Мальдері продовжує не щастити: як і під час минулого збору головної команди, частина футболістів, на яких розраховував італійський "аленаторе", випали через травми.
Олександр Зубков і Матвій Пономаренко мали прямувати до табору збірної, але опинилися у лазареті. Як і у вересні, не помічники "синьо-жовтим" Михайло Мудрик та Руслан Маліновський.
На цьому тлі в ірландців ситуація набагато стабільніша. Фактично єдиною втратою виявився Сеадач О'Нілл, який у першій грі проти України був на полі лише шість хвилин – тобто назвати його основним складно.
На чию користь говорить статистика
Попри те, що північні ірландці за останні десять років стали злими геніями збірної України, вони ніколи не обігрували "синьо-жовтих" в рідних стінах. Два попередні матчі на "Віндзор Парку" завершувалися нічиєю та перемогою нашої команди.
Прогнози
Дивовижно, але саме "айріші" залишилися єдиною командою в усій Лізі націй, яка за перші чотири тури не пропустила жодного м'яча.
В Україні величезні проблеми із дисципліною. У попередніх матчах гравці у футболках з тризубом заробили 12 жовтих карток – це другий найгірший показник серед усіх 54 збірних турніру.
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