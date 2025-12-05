Оновлений плей-оф чемпіонату світу-2026: деталі нового формату Мундіалю

США, Канада та Мексика готуються прийняти фінальну частину футбольного чемпіонату світу. Змагання вперше пройде на 48 команд.

Наразі вже відомі 42 збірні-учасниці Мундіалю. Ще шість визначаться шляхом плей-оф у березні наступного року, повідомляє 24 Канал.

Хто вийде у плей-оф?

Таким чином будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Завдяки цьому збільшиться і кількість стадій плей-оф. Останнім часом раунди "на виліт" розпочинались з 1/8 фіналу.

Тепер же найкращі команди групової стадії потраплятимуть в 1/16 фіналу. Путівки туди здобудуть по дві найкращі збірні з кожного квартету, а також 8 з 12-ти команд, що посядуть треті місця.

Як проходитиме стадія плей-оф?

Збірні одразу будуть знати, на кого вони можуть вийти зі своєї групи. До прикладу, ФІФА заздалегідь розподілить Іспанію та Аргентину по різним сіткам плей-оф як лідерів світового рейтингу.

Якщо ці команди посядуть перші місця у своїх групах, то вони гарантовано не зустрінуться до фіналу. Так само будуть розведені Франція та Англія (№3 та №4 рейтингу).

Склад пар 1/16 фіналу ЧС-2026:

28 червня . Друге місце групи А – друге місце групи В

. Друге місце групи А – друге місце групи В 29 червня . Переможець групи F – друге місце групи С

. Переможець групи F – друге місце групи С 29 червня . Переможець групи Е – команда з третього місця

. Переможець групи Е – команда з третього місця 29 червня . Переможець групи C – друге місце групи F

. Переможець групи C – друге місце групи F 30 червня . Переможець групи І – команда з третього місця

. Переможець групи І – команда з третього місця 30 червня . Друге місце групи E – друге місце групи I

. Друге місце групи E – друге місце групи I 30 червня . Переможець групи A – команда з третього місця

. Переможець групи A – команда з третього місця 1 липня . Переможець групи L – команда з третього місця

. Переможець групи L – команда з третього місця 1 липня . Переможець групи D – команда з третього місця

. Переможець групи D – команда з третього місця 1 липня . Переможець групи G – команда з третього місця

. Переможець групи G – команда з третього місця 2 липня . Друге місце групи K – друге місце групи L

. Друге місце групи K – друге місце групи L 2 липня . Переможець групи H – друге місце групи J

. Переможець групи H – друге місце групи J 2 липня . Переможець групи B – команда з третього місця

. Переможець групи B – команда з третього місця 3 липня . Переможець групи J – друге місце групи H

. Переможець групи J – друге місце групи H 3 липня . Переможець групи K – команда з третього місця

. Переможець групи K – команда з третього місця 3 липня. Друге місце групи D – друге місце групи G

Команди гратимуть по 2-3 матчі на день, а півфінали та фінал проходитимуть в окремі дні. В разі нічиєї в основний час команди відіграють по 30 хвилин екстратайми.

Якщо ж і після 120-ти хвилин переможець не визначиться, долю переможця пари визначить серія пенальті. Фінал ЧС-2026 відбудеться 19 липня в Нью-Йорку на "МетЛайф Стедіум".

Як Україні потрапити на Мундіаль?