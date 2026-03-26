Найближча світова першість, безперечно, буде найбільш масштабною в історії. Це перший чемпіонат світу, в якому візьмуть участь аж 42 команди, повідомляє 24 Канал.
До теми Україна – Швеція: онлайн-трансляція матчу плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026
Скільки путівок на ЧС-2026 розіграють у плей-оф?
Також раніше жодного разу турнір не проходив одразу у трьох країнах. Тепер же господарями ЧС стануть США, Канада та Мексика, які потрапили на чемпіонат напряму. Наразі відомі вже 42 збірні-учасниці з 48-ми.
Ще шістьох володарів путівок визначить стадія плей-оф. До неї відібрали 22 країни, з яких 16 – європейських. Власне, представники конфедерації УЄФА гратимуть суто між собою, щоб визначити чотирьох "щасливчиків".
16 збірних розділились на чотири квартети, всередині яких відбудуться по два півфінали та фінал. Однією з країн-учасниць цієї стадії стане збірна України.
Наша команда посіла друге місце в групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном. Жереб подарував нам у суперники збірну Швеції, з якою підопічні Реброва зіграють 26 березня.
Які країни битимуться в Європі?
Саме на 26 березня призначені півфінальні матчі раунду плей-оф у зоні УЄФА. В цей день о 21:45 за київським часом зіграють наступні стикві пари 1/2 фіналу:
- 26 березня, 19:00. Туреччина – Румунія
- 26 березня, 21:45. Вельс – Боснія і Герцеговина
- 26 березня, 21:45. Італія – Північна Ірландія
- 26 березня, 21:45. Україна – Швеція
- 26 березня, 21:45. Польща – Албанія
- 26 березня, 21:45. Чехія – Ірландія
- 26 березня, 21:45. Данія – ПІвнічна Македонія
- 26 березня, 21:45. Словаччина – Косово
Лише перемога в цих зустрічах виведе одну з двох команд у фінал плей-оф. Далі будуть сформовані ще чотири пари, в яких і вирішаться володарі путівок на ЧС-2026.
У випадку перемоги над Швеції, підопічні Ребров зіграють у фіналі плей-оф проти Польщі або Албанії. Ці зустрічі пройдуть 31 березня о 21:45 за київськи часом:
- 31 березня, 21:45. Вельс / Боснія і Герцеговина – Італія / Північна Ірландія
- 31 березня, 21:45. Україна / Швеція – Польща / Албанія
- 31 березня, 21:45.Словаччина / Косово – Туреччина / Румунія
- 31 березня, 21:45. Чехія / Ірландія – Данія / Північна Македонія
Що таке міжконтинентальний плей-оф?
Окрім європейських "стиків", також пройдуть матчі міжконтинентального плей-оф. Там участь візьмуть шість збірних майже з усіх конфедерацій світу.
У цих іграх будуть розіграні дві путівки на Мундіаль. Завдяки високому рейтингу ФІФА команди Іраку та ДР Конго напряму потрапили у фінал плей-оф. Інші чотири команди зіграють між собою у півфіналі, щоб визначити суперників азійців та африканців у фіналі.
Розклад матчів міжконтинентального плей-оф:
- 27 березня, 00:00. Болівія – Суринам
- 27 березня, 05:00. Нова Каледонія – Ямайка
- 31 березня, 00:00. ДР Конго – Нова Каледонія / Ямайка
- 1 квітня, 06:00. Ірак – Болівія / Суринам