Роналду зізнався, чому не завітав на поховання Жоти: у чому причина
- Кріштіану Роналду не був присутній на похованні Діогу Жоти, який загинув у ДТП.
- Церемонія поховання відбулася 5 липня в Гондомарі, Португалія, на ній були присутні багато друзів, колег та партнерів Жоти.
У суботу, 5 липня, відбулась церемонія поховання Діогу Жоти, який загинув 3 липня 2025 року, потрапивши в аварію в Іспанії. Попрощатись з португальським футболістом прийшли рідні, близькі, друзі та партнери по Ліверпулю та національній збірній.
Однак на церемонії поховання Жоти не завітав Кріштіану Роналду. Нападник Аль-Насра пояснив, чому не прийшов попрощатись з партнером по збірній Португалії, повідомляє 24 канал із посиланням на A Bola.
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Спільне рішення Роналду та родини Жоти
Кріштіану Роналду був відсутній на похованні Діогу Жоти, щоб не привертати високу увагу з боку медіа та ЗМІ. Адже це могло створити непотрібний тиск на родину футболіста.
За наявною інформацією, Кріштіану Роналду спілкувався з сім'єю загиблого футболіста Ліверпуля з цього приводу. Нападник та близькі Діогу Жоти дійшли висновку, що таке рішення буде найкращим.
Кріштіану Роналду підтримав родину Жоти, сказавши, що завжди буде поруч з ними. Форвард Аль-Насра вже контактував з батьками Діогу та його дружиною – Руте.
До слова. Церемонія поховання Діогу Жоти відбулась 5 липня у Гондомарі, що у Португалії. Попрощатись з футболістом прийшли Роберто Мартінес, Фернанду Сантуш, Арне Слот, а також гравці Ліверпуля та збірної Португалії.
Раніше повідомляли, що сім'я Діогу Жоти отримала підтримку від Ліверпуля. Клуб не залишився осторонь трагедії.