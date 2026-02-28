Сенсаційний лідер УПЛ перервав свою серію з шести перемог поспіль: хто тепер очолює таблицю

В чемпіонаті України 2025 – 2026 цими вихідними тривають матчі 18 туру УПЛ. Центральна зустріч пройшла в Черкасах.

Місцевий ЛНЗ, який підійшов до туру лідером УПЛ, приймав іншого претендента на чемпіонство Полісся. За день до цього Шахтар переміг Верес, тому черкасцям треба було брати максимум в цій грі, повідомляє 24 Канал.

Як Полісся здолало лідера УПЛ?

Проте житомирцям також потрібна була перемога, щоб не випасти з чемпіонської гонки. "Вовки" відставали на п'ять очок від ЛНЗ та Шахтаря.

Зрештою підобпічні Ротаня змогли досягти успіху. Вже на 4-й хвилині Андрієвський відкрив рахунок після прострілу Назаренка з флангу. А під завісу першого тайму перевагу гостей подвоїв Емерллаху.

ЛНЗ – Полісся 1:3

Голи: Ассінор, 73 – Андрієвський, 4, Емерллаху, 38, Гайдучик, 83.

Косовар Полісся відгукнувся на простріл від іншого новачка Краснопіра та забив свій перший гол за житомирців. ЛНЗ шукав шляхи до воріт Волинця та скротив відставання на 73-й хвилині.

У другому матчі поспіль відзначився ганець Ассінор. Але надії черкасців поховав Гайдучик, який забив через десять хвилин після виходу на заміну. У підсумку Полісся святкувало перемогу з рахунком 3:1.

Огляд матчу ЛНЗ – Полісся: дивитися відео

