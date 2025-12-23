Раптово помер 27-річний біатлоніст збірної Норвегії

Норвезький біатлоніст Сіверт Баккен несподівано помер у віці 27 років. Спортсмен перебував в Італії, де виступав за за команду Vingrom.

23 грудня 2025 року Норвезька біатлонна асоціація отримала від італійської влади підтвердження про смерть Сіверта Баккена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз норвезької федерації.

Що відомо про смерть норвезького біатлоніста?

Сіверта Баккена знайшли мертвим у його готельному номері в Італії. Причини смерті не повідомляються.

Наразі наші думки в першу чергу звернені до сім'ї Сіверта та до всіх його близьких. Ми співпрацюємо з італійською владою на місцях,

– заявила виконувач обов'язків генерального секретаря Емілі Нордскар.

Члени норвезької команди просять спокій у цей скрутний час. Відкрита для громадськості поминальна церемонія відбудеться у вівторок, 23 грудня, у церкві Ліллехаммера – рідного міста біатлоніста.

Що відомо про Сіверта Баккена?