Укр Рус
Sport News 24 Бокс Володимир Кличко вирішив відкласти свої плани через війну в Україні
21 січня, 12:40
2

Володимир Кличко вирішив відкласти свої плани через війну в Україні

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Володимир Кличко відклав своє повернення в ринг через війну в Україні.
  • Українець все ще мріє побити рекорд Джорджа Формана.

Володимир Кличко залишається одним з найкращих боксерів у XXI сторіччі. Проте вже майже десять років тому спортсмен завершив свою професійну кар'єру.

Попри це останнім часом ЗМІ пророкують повернення Кличка-молодшого в ринг. Детальніше про ці плани стало відомо ресурсу ggsports, який розповів про аспекти можливого камбеку.

До теми Час повертатися в ринг: Кличко натякнув, що готовий знову стати чемпіоном

Що вирішив Кличко?

Наразі ймовірність повернення 49-річного Кличка дуже низька. Володимир справді мав намір знову вийти в ринг, але відклав цю подію через війну в Україні.

Брат мера Києва активно допомагає Батьківщині на дипломатичному рівні та зайнятий підтримкою з боку іноземних партнерів. Це заважає Кличку зосередитись на спортивній підготовці.

Однак, українець не залишив ідею повернення в ринг. Володимир мріє побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі.

Легендарному американцю вдалось завоювати пояс у 48 років. Раніше повідомлялось, що Олександр Усик готовий допомогти Володимиру Кличку відновити кар'єру.

Як пройшла кар'єра Володимира Кличка?

  • Кличко-молодший вперше прославився на Олімпіаді-1996, вигравши золоту медаль. Після цього українець, який народився у Казахстані, розпочав професійну кар'єру.
  • Протягом 20 років Володимир провів 69 поєдинків, вигравши 64 з них згідно з даними BoxRec. У різні роки Кличко володів чемпіонськими поясами від WBA, WBO та IBF.
  • Свій останній бій Володимир провів у 2017 році, поступившись Ентоні Джошуа. Перед цим українець також програв і Тайсону Ф'юрі.
  • Разом з Володимиром досягав успіхів у боксі і його старший брат Віталій. На його рахунку 45 перемогу у 47 боях. Сьогодні Кличко-старший є мером Києва.