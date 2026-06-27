Усик залишається володарем престижного поясу у боксі

Уже колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі (понад 90,72 кілограми) нещодавно залишив усі пояси. Але один значущий ремінь залишився із ним.

Майбутнє Олександра Усика поки залишається не відомим до кінця. Трохи інформації щодо планів боксера дав директор його команди Сергій Лапін, пише ESPN.

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Про що повідомив Лапін?

Іспанське видання повідомило, що за словами очільника команди Усика, боксер планує завершити власну спортивну кар’єру у США. Українець також не зовсім відмовився від усіх наявних титулів.

Лапін зазначив, що Усик збереже свій титул журналу Ring Magazine, який у боксерських колах часто вважають лінійним чемпіонством для визнаних об’єднаних чемпіонів, що очолюють окрему вагову категорію.

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На рішення українця одразу відреагував Агіт Кабаєл, який тепер стане повноправним чемпіоном за версією WBC. Він не вдавався до трештоку у сторону недавно ще потенційного суперника.

А от президент організації WBC Маурісіо Сулейман дещо критичніше поставився до дій Олександра. Він зазначив, що ексчемпіон не повідомив йому про свою відмову від поясів.

Зазначимо, що рішення залишити у себе титул The Ring є доволі логічним. Річ у тім, що звання лінійного чемпіона передається тому боксеру, який перемагає чемпіона з цим неформальним статусом, а кількість офіційних поясів на кону ролі не грає. Коли ж лінійний чемпіон завершує кар’єру непереможеним, то звання присвоюється володарю поясу The Ring.

Свого часу лінійним чемпіоном був Володимир Кличко, який у 2015 році програв Тайсону Ф’юрі, а британець у 2023 році поступився Олександру Усику.