Скільки Світоліна заробила призових: українки виграли солідні гроші на турнірі в Маямі

Цими днями у США триває крупний тенісний турнір категорії WTA1000. Змагання тривають у Маямі за участі майже сотні тенісисток з усього світу.

Серед учасників турніру в Маямі були і четверо українок, повідомляє Perfect Tennis. На жаль, дістатися високих стадій нашим дівчатам так і не вдалось.

Скільки заробили українки в Маямі?

Тим не менш, участь у турнірі принесла представницям нашої країни солідні призові. Найменше заробила третя ракетка України Даяна Ястремська, яка пройшла лише одну опонентку.

Одеситка зупинилась на стадії 1/32 фіналу, що дозволило їй заробити 36 110 доларів. Інші три українки протримались до третього раунду, але так і не вийшли в 1/8 фіналу.

Найбільш несподіваним був виліт Еліни Світоліної. Найкраща тенісистка України сенсаційно програла Хейлі Баптіст, яка посідає 45 місце в рейтингу WTA.

Проте Еліні все одно вдалось поповнити свій призовий доробок сумою у 61 865 доларів. Такі ж призові заробили Марта Костюк та Юлія Стародубцева.

Марта не змогла дати бій другій ракетці світу Олені Рибакіній. У свою чергу Юлія пройшла кваліфікацію та двох опоненток, але була зупинена Амандою Анісімовою. Крім того, у парному розряді виступила Людмила Кіченок.

Тенісистка в парі з Дезіре Кравчик програла вже у першому раунді, але змогла заробити 9 755 доларів. Таким чином, загальна сума призових українок досягла суми 231 490 доларів.

