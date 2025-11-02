Мюнхенці їдуть підкорювати Париж: хто фаворит у битві ПСЖ – Баварія у Лізі чемпіонів
У вівторок, 4 листопада, у Парижі відбудеться один із центральних матчів 4-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026, у якому ПСЖ прийме мюнхенську Баварію. Поєдинок розпочнеться о 22:00 (за київським часом).
Протистояння ПСЖ – Баварія відбудеться на "Парк де Пренс". На жаль, участь у цьому матчі не візьме український центральний захисник парижан Ілля Забарний, який у попередньому турі Ліги чемпіонів отримав вилучення, інформує 24 Канал.
Що відомо навколо матчу ПСЖ – Баварія?
Вже на 37-й хвилині Забарний підвів ПСЖ, залишивши команду у меншості вже у першому таймі. На щастя для фанів паризького клубу, навіть без Іллі команда Луїса Енріке здобула переконливу виїзну перемогу над леверкузенським Баєром 7:2. Дубль у німецькі володіння оформив Дезіре Дуе.
Баварія у третьому турі вдома розтрощила бельгійське Брюгге з рахунком 4:0. За мюнхенську команду забивали Леннарт Карль, Гаррі Кейн, Луїс Діас та Ніколя Джексон.
Після трьох турів ПСЖ та Баварія йде серед лідерів загальної турнірної таблиці – перше та друге місце. В обох клубів по 9 набраних балів.
Найближча гра між ПСЖ та Баварією стане 16-ю в історії футболу. Наразі мінімальною перевагою за кількістю перемог володіє мюнхенський клуб – 8 проти 7-ми звитяг у парижан. Це протистояння настільки драматичне, що жодного разу не зводились до мирової.
До слова. У рамках Ліги чемпіонів ПСЖ грало проти Баварії 14 разів – 6 звитяг проти 8-ми у мюнхенців. Востаннє ці клуби грали між собою на груповому етапі минулого сезону-2024/2025. Та гра закінчилась мінімальною перемогою німецького гранда 1:0. Єдиний та переможний гол у складі мюнхенського клубу забив центральний захисник Кім Мін Дже.
Востаннє глядачі бачили це топове протистояння у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу-2024. У тій грі ПСЖ "всуху" переграло ПСЖ 2:0. Голи забивали Дезіре Дуе та Усман Дембеле.
Прогноз Favbet
ПСЖ має невелику перевагу на перемогу у домашньому матчі по лінії Favbet – 2,28. Натомість звитягу Баварії оцінюють коефіцієнтом 2,78. Нічия – 4,18.
Ймовірно, що команди подарують уболівальникам результативний футбол. Тотал голів більше 2,5 – 1,35. Такий же коефіцієнт стоїть на те, що обидва колективи заб'ють.
Нульову нічию у першому таймі оцінюють у 4,18. Наскільки вірогідно побачити мирову в одному із таймів: так – 1,71; ні – 2,01.
Швидше за все, що саме гравці паризького клубу першими розмочать нулі на табло – 1,85. А от на перший гол у зустрічі від гостей із Німеччини – 2,05.
Чи будуть результативні удари в обох таймах? Так – 1,35; ні – рівно 3.
Як ПСЖ та Баварія виступають у розіграші Ліги чемпіонів?
Вже у першому турі обидва колективи протистояли сильним суперникам, але проблем вони не створили. Баварія вдома переграла лондонське Челсі 3:1, а ПСЖ подарувала домашнім трибунам розгромну звитягу над італійською Аталантою 4:0.
У другому турі мюнхенці легко розтрощили на виїзді кіпрський Пафос 5:1. Нападник Гаррі Кейн у другому матчі поспіль в ЛЧ записав у свій актив дубль.
А от ПСЖ у другому турі зустрічалось на виїзді із Барселоною. Цей поєдинок можна було порівнювати із фіналом ЛЧ, а не просто грою основного раунду. Першу половину зустрічі команди закінчились мировою 1:1. Переможний гол у складі парижан забив Гонсалу Рамуш, встановивши остаточний рахунок зустрічі 1:2 на користь французького клубу.
У третьому раунді ПСЖ та Баварія переграли Баєр та Брюгге.
Гаррі Кейн разом із Кіліаном Мбаппе очолює бомбардирські перегони поточного розіграшу ЛЧ-2025/2026. В обох гравців по 5 голів.