Французький ПСЖ прийматиме лондонський Челсі, повідомляє 24 Канал. Зустріч на стадіоні "Парк-де-Пренс" розпочнеться 11 березня о 22:00 за київським часом.

До теми Забарний виправдався перед вболівальниками ПСЖ за ганебну поразку в Лізі 1

Чого чекати від ПСЖ?

Команди вже зустрічались влітку, причому в рамках фіналу міжнародного турніру. Сталось це на оновленому Клубному чемпіонаті світу, який вперше пройшов за участі 32-х команд у США.

Тоді Челсі зумів створити сенсацію у вирішальному матчі, розгромивши ПСЖ з рахунком 3:0. Це стало несподіванкою, адже перед цим підопічні Енріке виграли усі внутрішні трофеї та ефектно тріумфували у Лізі чемпіонів (5:0 проти Інтера у фіналі).

Проте поточний сезон складається для парижан не так вдало. Команда вже вилетіла з Кубка Франції, а в основній стадії ЛЧ псіла лише 11-те місце.

Це змусило ПСЖ грати в 1/16 фіналу проти Монако. де команда була близькою до вильоту (3:2, 2:2). Ба більше, в чемпіонаті парижани зазнали вже чотирьох поразок. Відрив від другого Ланса складає лише один бал.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Ліги чемпіонів. Перемога ПСЖ – 1,96, нічия – 3,80, успіх Челсі – 3,75. Що ж стосується проходу у чвертьфінал, то шанси парижан оцінюються у 1,77, тоді як лондонців – 2,05. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,62, тоді як на ТМ2,5 – 2,25.

*Коефіцієнти подані станом на 13:55 10.02.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

В якому становищі Челсі?

Що ж стосується Челсі, то лондонці також не вирізняються стабільністю. У січні клуб несподівано звільнив Енцо Мареску, який привів "синіх" до успіхів у Лізі конференцій та Клубному ЧС.

Проте результати команди провальними не варто називати. В Лізі чемпіонів клуб став шостим на етапі ліги та напряму потрапив до 1/8 фіналу. В Кубку Англії команда також продовжує боротьбу.

Що ж стосується АПЛ, то тут Челсі давно випав з гонки за чемпіонством. Втім підопічні Росеньйора посідають п'яте місце в турнірній таблиці, яке може дати путівку в Лігу чемпіонів. При цьому відставання від Манчестер Юнайтед та Астон Вілли складає лише три бали.