Матвій Сафонов продовжує викликатися у збірну Росії та навіть бути її капітаном. Втім ПСЖ вирішив не згадувати про виклик кіпера до команди країни-окупанта.

Попри підписання Іллі Забарного французький ПСЖ має неоднозначну репутацію серед українських фанатів. Причина в купівлі воротаря з Росії Матвія Сафонова, повідомляє 24 Канал.

Як ПСЖ принизив Сафонова?

У 2024 році чемпіони Франції придбали кіпера у російського Краснодару за 20 мільйонів євро. Частина з цих грошей в якості податків пішли в бюджет Росії, тобто на вбивства українців.

Проте статус Сафонова у ПСЖ не дуже високий. Кіпер не зміг виграти конкуренцію у Джанлуїджі Доннарумми минулого сезону, а зараз є дублером новачка Луки Шевальє.

А перед перервою на матчі збірних французи знову принизили Матвія. Клуб в інстаграм опублікував список гравців, які відправили у свої національні команди у вересні. Таких було аж 17, але ПСЖ зробив колажі лише про 16-х з них.

Парижани проігнорували виклик Сафонова до збірної Росії, яка гратиме товариські матчі із Йорданією та Катаром. Це викликало гнівну реакцію у російських вболівальників в коментарях у пабліках.

Що цікаво, про виклик Іллі Забарного в збірну України ПСЖ не забув. Нагадаємо, що російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних матчів через війну в Україні.

Що між Сафоновим та Забарним: