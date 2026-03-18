Путін висловив сподівання, що МОК перестане вдаватися до фокусів

Російський диктатор Путін під час наради з урядом заявив, що покладає надії на нову команду Міжнародного олімпійського комітету на чолі з Кірсті Ковентрі. Військовий злочинець хоче, щоб МОК "припинив використовувати спорт для політичної боротьби".

Путін видав порцію маячні про фокусників та пообіцяв особисто привітати паралімпійців, яких вперше з 2014 року допустили на змагання під власним прапором, пише РІА Спорт.

Що сказав Путін про Міжнародний олімпійський комітет?

Кривавий диктатор почав розповідати якусь ностальгійну радянську дурницю про фокусників.

У нас у радянські часи був такий фокусник, якщо мені пам'ять не зраджує, Амаяк Акопян. Він показував такі фокуси, яким дивувалися і захоплювалися. Дуже хотілося б, щоб у зв'язку зі зміною команди в Міжнародному олімпійському комітеті, щоб МОК перестав займатися фокусами, перестав використовувати міжнародний спорт як інструмент політичної боротьби,

– цинічно накашляв Путін.

Путін також пообіцяв особисто привітати російських паралімпійців, які брали участь в Зимових Іграх-2026 в Італії. На Паралімпіді, куди були допущені росіяни і білоруси під власними прапорами і з національними гімнами, представники країни-агресора здобули 12 медалей, з яких 8 золотих.

