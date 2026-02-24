Бенфіка та Моурінью протестують: одноклубник українців відсторонений від матчу ЛЧ через расизм

В Лізі чемпіонів триває стадія 1/16 фіналу сезону 2025 – 2026. Найбільш гарячою парою цього раунду є битва між Бенфікою та Реалом.

Команди грали між собою ще в останньому турі етапу ліги. Тоді Бенфіка виграла з рахунком 4:2, завдяки чому вона кваліфікувалась у плей-оф, повідомляє сайт УЄФА.

За що покарали Бенфіку?

Проте вже в 1/16 фіналу жереб знову звів ці команди в Лізі чемпіонів. Гра в Лісабоні запам'яталась не тільки мінімальною перемогою мадридців, а ще й гучнмм скандалом за участі Вінісіуса.

Бразилець спровокував конфлікт із гравцями "орлів" своїм провокативним святкуванням голу. Після цього футболіст Реала поскаржився судді на расизм з боку Джанлуки Престіанні.

За словами Вінісіуса, гравець Бенфіки назвав його "мавпою". Зрештою УЄФА вирішив дискваліфікувати аргентинця на матч-відповідь Ліги чемпіонів. При цьому Джанлуку не було звинувачено у расизмі.

Європейський футбольний союз застосував бан "до з'ясування обставин". Очікувано, що це обурило представників португальського клубу. Бенфіка взяла гравця із собою в Мадрид на матч-відповідь.

Крім того, "орли" оскаржили рішення УЄФА, подавши апеляцію на дискваліфікацію. Сам Престіанні заперечує звинувачення у расизмі. Наразі ведеться розслідування.

В разі доведення вини аргентинця він отримає 10-матчевий бан на єврокубкові матчі. До слова, за інформацією A Bola, свій протест висловв і тренер Бенфіки Жозе Моурінью.

Португалець відмовився брати участь у передматчевій пресконференції. Замість нього із журналістами поспілкується його асистент Жоау Тральяу. Матч Реал – Бенфіка пройде 25 лютого, початок – о 22:00 за київським часом.

Як Трубін та Судаков виступають за Бенфіку?