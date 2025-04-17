Королів скинуто: Реал вдруге поступився Арсеналу Зінченка та вилетів з Ліги чемпіонів

Мадридці не змогли створити камбек на своєму полі після розгрому в Лондоні. Ба більше, підопічні Артети ще і вирвали другу перемогу над "бланкос".

Реал – Арсенал 1:2

Голи: Вінісіус, 67 – Сака, 65, Мартінеллі, 90+3.

В Лізі чемпіонів завершилась стадія 1/4 фіналу сезону 2024-2025. На середу була винесена битва за участю чинного тріумфатора турніру Реала, який приймав Арсенал, повідомляє 24 Канал.

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Післясмак розгрому

Перша гра у Лондоні дещо шокувала фанатів. Перемогу Арсеналу можна було очікувати, але те, що рахунок буде 3:0, стало несподіванкою. "Каноніри" зім'яли гостей у другому таймі.

Родзинкою тої зустрічі стали два голи Райса зі стандартів. Тепер же Реал опинився у ситуації, коли сам мав забивати мінімум тричі. На додачу до цього перебрав карток Камавінга, тому не міг допомогти "бланкос".

Також не встиг відновитися від травми Лунін, хоча місце Куртуа в основі не підлягало сумніву. Що ж стосується українця у складі Арсеналу, то Зінченко очікувано опинився на лаві запасних.

Розгляд двох пенальті від VAR

Реал очікувано жваво почав перший тайм, але гострих моментів довго не міг організувати. Перша половина гри запам'яталась не стільки моментами, скільки двох рішеннями суддів щодо пенальті.

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На 10-й хвилині Асенсіо завалив на газон суперника при подачі кутового. Після хвилини паузи арбітр за допомогою VAR призначив пенальті. Втім Сака не зміг "паненкою" переграти Куртуа.

А вже в середині першого тайму арбітр вказав на позначку з боку воріт Райя. Під час подачі з флангу Райс прихопив Мбаппе і той впав на газон. Цього разу суддя витратив на VAR майже п'ять хвилин.

Спочатку були підозри щодо офсайду у Кіліана, також француза підозрювали у надмірній симуляції. Зрештою після перегляду повтору суддя скасував пенальті.

Обмін голами та контрольний постріл

У другому таймі господарі продовжили тиснути, але ніяк не могли довести до небезпечного моменту. Натомість в середині тайму Арсеналу вдалось вийти вперед. Після хитрого пасу від Меріно вихід сам на сам реалізував Сака.

Але вже за хвилину Саліба подарував гол мадридцям. Захисник перед своїми воротами віддав м'яч Вінісіусу, який впритул розстріляв порожні ворота Арсеналу. Втім "бланкос" все одно залишалось забивати ще тричі.

Ресурсу для цього Мадрид не знайшов, занадто спокійно Арсенал діяв у захисті після тої помилки від Саліба. А у компенсований час гості ще і вирвали перемогу в контратаці завдяки Мартінеллі. Таким чином Реал залишає Лігу чемпіонів, а Арсенал проходить у півфінал на ПСЖ.