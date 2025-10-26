Реал здобуває шалену перемогу над Барселоною в гарячому дербі в Ла Лізі
- Реал переміг Барселону з рахунком 2:1 у матчі 10 туру Ла Ліги 2025/2026.
- За мадридців точними ударами відзначились Мбаппе та Беллінгем, тоді як у складі гостей забив Лопес.
Барселона поступилась Реалу в першому Ель-Класіко сезону 2025/2026. Завдяки цьому мадридський клуб збільшив відрив від принципового суперника в Ла Лізі.
Реал та Барселона відіграли свій перший очний матч у сезоні 2025/2026. Команди зійшлись у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в рамках 10 туру Ла Ліги, повідомляє 24 Канал.
Хто був фаворитом матчу?
Мадридці вважались фаворитами звітної зустрічі. Команда Алонсо підійшла до дербі без особливих втрат та у прекрасній формі. Реал виграв 11 з 12-ти матчів цього сезону.
Це дозволяло "бланкос" очолювати турнірну таблицю Ла Ліги. Проте Барселона розташовувалась всього у двох очках позаду та могла випередити мадридців у разі перемоги.
Останні матчі між принциповими суперниками були як раз за каталонцями, які виграли аж п'ять останніх Ель-Класіко. Однак кадрова ситуація у Барси була зовсім поганою.
Проблеми у Барселони
Гансі Флік не міг розраховувати на Левандовського, Рафінью, Гаві, Крістенсена та Ольмо. Та і сам німецький тренер був не біля поля через дискваліфікацію.
В такій ситуації великі сподівання покладались на Ламіна Ямаля як лідера атаки. Іспанця підтримували Ферран Торрес та Марку Решфорд. Зрештою Ямалю не вдалось показати себе на максимум.
Реал – Барселона 2:1
Голи: Мбаппе, 22, Беллінгем, 43 – Лопес, 38.
Реал володів ініціативою в першому таймі та забив кілька голів зусиллями Мбаппе. Проте VAR скасовував їх через офсайди. І тим не менш Кіліан таки зміг відкрити рахунок в середині першого тайму.
Мбаппе відкрив рахунок в Ель-Класіко: дивитися відео
Беллінгем крутим пасом вивів нападника сам на сам із Щенсним і Мбаппе без проблем переграв поляка. Барселона прокинулась ближче до перерви та змогла відновити паритет на 38 хвилині.
Решфорд прорвався у карний майданчик господарів та скинув під удар Ферміну Лопесу. Іспанець без проблем пробив Куртуа. Але все ж на перерву Реал пішов із перевагою.
Фермін Лопес зрівняв рахунок: дивитися відео
Вінісіус створив небезпеку після слалому на фланзі. Бразилець навісив на МІлітао, а той скинув на Беллінгема. Джуд з пари метрів розстріляв ворота Щенсного.
Беллінгем вивів Реал вперед: дивитися відео
На початку другого тайму Реал міг ще збільшити перевагу, коли Ерік Гарсія зіграв рукою у власному майданчику. Проте Щенсний підтвердив свій клас на пенальті, відбивши удар Мбаппе з позначки.
Після цього Барселона забрала м'яч до своїх ніг. Реал же логічно робив ставку на контратаки і це могло принести свою користь. Браїм Діас допоміг Беллінгему забити, але перед цим марокканець заліз в офсайд.
Каталонцям потрібні були заміни на посилення нападу, але далась взнаки нестача кадрів на лаві запасних. У підсумку Барселоні так і не вистачило ресурсу, щоб врятувати цю гру.
Турнірне становище у Ла Лізі
- Реал здобув вже дев'яту перемогу в 10-ти зустрічах чемпіонату Іспанії. Успіх в Ель-Класіко дозволив підопічним Алонсо збільшити відрив від Барселони.
- Каталонці тепер відстають від мадридців на п'ять балів. Це вже третя поразка для команди Гансі Фліка у цьому сезоні в усіх турнірах.
- Також Реал перервав п'ятиматчеву серію з поразок в Ель-Класіко. У наступному турі Реал битиметься вдома із Валенсією, тоді як Барселона прийматиме вдома Ельче.
- В Лізі чемпіонів Реал має три перемоги в трьох матчах, що дозволяє йому бути серед лідерів таблиці. Барселна ж виграла дві зустрічі та наразі посідає 9 місце.